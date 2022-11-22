تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين قبل موقعة اليوم في كأس العالم قطر 2022

يترقب الجمهور المصري والعربي مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين، التي تجمع بين المنتخبي اليوم ضمن منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر.

السعودية والأرجنتين

وتقام اليوم الثلاثاء الموافق الـ22 من نوفمبر 4 مباريات مهمة ضمن فعاليات كأس العالم قطر 2022، هي مباراة السعودية والأرجنتين إلى جانب مباراة الدنمار وتونس والمكسيك وبولندا وفي الختام مباراة فرنسا وأستراليا.

مباراة السعودية والأرجنتين

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي عن تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين قبل موقعة اليوم في أولى مواجهات المنتخبين ببطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تستضيفها الدوحة.

أهمية وظروف مباراة السعودية والأرجنتين

وتعتبر مباراة السعودية والأرجنتين ذات أهمية كبرى نظرا لتاريخ المنتخب السعودي في البطولة التي مكن من التأهل فيها في نسخة 1994 إلى الدور ثمن النهائي في إنجاز يسعى لتكراره.

أولى مواجهات السعودية والأرجنتين في كأس العالم

ويخوض المنتخب السعودي منافسات كأس العالم قطر 2022 للمركة السادسة في تاريخه وتحت بعدما كانت أول مشاركة لها في نسخة عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما سبق للمنتخب الأرجنتيني التتويج بهذه البطولة مرتين، في 1978 و1986.

وترصد "بوابة الفجر" لقرائها الكرام" تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين في السطور التالية:

يحقق الأخضر في مباراة السعودية والأرجنتين اليوم الثلاثاء رقما قياسيا إذ يعد أول منتخب عربي يواجه الأرجنتين على مدار تاريخ كأس العالم، ما سيحمله مسؤولية إضافية لتقديم وجه مشرف للكرة السعودية والعربية. كما أن هناك فرصة هائلة لكسر السلسلة التاريخية للمنتخب الأرجنتيني الذي وصل لـ36 مباراة دون خسارة ليصبح على بعد مباراة واحدة من كسر رقم منتخب إيطاليا كأكثر فريق بالتاريخ على صعيد سلسلة "اللاهزيمة" وهو رقم صعب تحقيقه.

مباراة السعودية والأرجنتين الأولى

ولعبت السعودية والأرجنتين لأول مرة في عام 1988 ببطولة كأس أستراليا الذهبية التي استضافتها أستراليا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب، وكانت المباراة الثانية في بطولة كأس أستراليا الذهبية 1988 أيضًا، وذلك لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة، وفازت الأرجنتين باللقاء بثنائية نظيفة.

خسارة السعودية أمام الأرجنتين

وانتهت مباراة السعودية والأرجنتين التي جمعت المنتخبين في بطولة كأس العالم للقارات عام 1992، وتحديدًا في المباراة النهائية للبطولة بهزيمة "الأخضر" بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتهت مباراة السعودية والأرجنتين الأخيرة للمنتخبين والتي جمعت بينهما وديا في عام 2012 بملعب الملك فهد الدولي بالرياض بالتعادل السلبي دون أهداف.

ميسي ومباراة السعودية والأرجنتين

سبق للنجم ليونيل ميسي خوض السعودية والأرجنتين حيث واجه المنتخب السعودي، مرة واحدة، تعود إلى عام 2012 وانتهت بالتعادل دون أهداف بين المنتخبين.

ملعب مباراة السعودية والأرجنتين

ويستضيف ملعب "استاد لوسيل مباراة السعودية والأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت المملكة العربية السعودية الـ2 وهو الملعب الذي شهد مباراة "كأس سوبر لوسيل" بين الزمالك المصري والهلال وتوج بها الأخير.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لبطولة السنغال ضد هولندا عن نقل مباراة السنغال ضد هولندا عبر قنوات: beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Max..

مباراة السعودية والأرجنتين اليوم الثلاثاء

وتأتي مباراة السعودية والأرجنتين في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، بنهائيات كأس العالم والتي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالم.