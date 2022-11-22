قرار الحكومة السعودية قبل مباراة السعودية والأرجنتين اليوم

منوعات

أصدرت الحكومة السعودية قرار منذ قليل، بخصوص مباراة منتخب السعودية والأرجنتين التي ستنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.

قرار الحكومة السعودية

ونص قرار الحكومة السعودية على إنهاء الدوام فى جميع جهات العمل في السعودية، قبل موعد المباراة بساعة، حتى يتمكن جميع المواطنين، والمقيمين على أراضى المملكه من مشاهدة اللقاء، حيث يتم إنهاء يوم العمل السعودى، عن الساعه الثانية عشر ظهرًا بتوقيت السعودية، حيث اللقاء فى الواحده ظهرًا بتوقيت المملكة.

موعد مباراة السعودية والأرجنتين

المباراة تقام فى الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهره، وتذاع على قناة بى ان سبورت ماكس 1، ويعلق عليها المعلق حسن العيدروس.

ويواجه منتخب السعودية، اليوم الثلاثاء، الأرجنتين في دور المجموعات من كأس العالم المقام في قطر، وتلعب المباراة على ستاد لوسيل، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1، ويعلق على اللقاء حسن العيدروس.

ومن المتوقع أن يتم إذاعة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين

قناة بي إن سبورت ماكس 1،2 وهي الناقل الحصري لكأس العالم قطر 2022.
قناة  Alkass EXTRA TWO HD
قناة  Alkass EXTRA One HD.

ملعب مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

ويستضيف ملعب لوسيل مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين بجولة المونديال الافتتاحية في قطر 2022، حيث انطلقت بطولة كأس العالم قطر 2022 في دولة قطر وتستمر خلال الفترة من اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 وحتى يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل 2022، كما تعتبر النسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022 هي النسخة 22 من المسابقة على مدار تاريخها، والأولى التي تُقام في العالم العربي.

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