مشاهدة مباراة الأرجنتين والسعودية بث مباشر وحصريًا على beIN SPORTS

البث المباشر لمباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم FIFA قطر 2022™ عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.



موعد مباراة الأرجنتين والسعودية



البث المباشر لمباراة الأرجنتين والسعودية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر انطلاقًا من الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.



مباراة الأرجنتين والسعودية ستكون منقولة حصريًا على beIN SPORTS MAX 1

مشاهدة مباراة الأرجنتين والسعودية في بث مباشر عبر الانترنت



كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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