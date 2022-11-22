مشاهدة مباراة الأرجنتين والسعودية بث مباشر وحصريًا على beIN SPORTS

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة الارجنتين
مشاهدة مباراة الارجنتين والسعودية

 

البث المباشر لمباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم FIFA قطر 2022™ عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.


موعد مباراة الأرجنتين والسعودية


البث المباشر لمباراة الأرجنتين والسعودية يوم الثلاثاء  22 نوفمبر انطلاقًا من الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

لمشاهدة المباراة جودة عالية HD من هنا


مباراة الأرجنتين والسعودية ستكون منقولة حصريًا على beIN SPORTS MAX 1
مشاهدة مباراة الأرجنتين والسعودية في بث مباشر عبر الانترنت

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كأس العالم 2022.. تعرف على تشكيل فريقي السعودية والأرجنتين

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كأس العالم قطر 2022.. مباراة السعودية والأرجنتين بث مباشر


كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
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كأس العالم 2022.. تعرف على تشكيل فريقي السعودية والأرجنتين

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