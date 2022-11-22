مشاهدة مباراة الأرجنتين والسعودية بث مباشر وحصريًا على beIN SPORTS
البث المباشر لمباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم FIFA قطر 2022™ عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
موعد مباراة الأرجنتين والسعودية
البث المباشر لمباراة الأرجنتين والسعودية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر انطلاقًا من الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.
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مباراة الأرجنتين والسعودية ستكون منقولة حصريًا على beIN SPORTS MAX 1
مشاهدة مباراة الأرجنتين والسعودية في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
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