عاجل.. تشكيل مباراة السعودية والأرجنتين اليوم في كأس العالم قطر 2022

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة السعودية والأرجنتين التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر، ليكون "الأخضر" ثاني المنتخبات العربية التي تدشن انطلاقتها في المونديال بعد المنتخب القطري الذي واجه الإكوادور في الافتتاح.

مباراة السعودية والأرجنتين اليوم

وتقام اليوم الثلاثاء الموافق الـ22 من نوفمبر 4 مباريات مهمة ضمن فعاليات كأس العالم قطر 2022، هي مباراة السعودية والأرجنتين إلى جانب مباراة الدنمار وتونس والمكسيك وبولندا وفي الختام مباراة فرنسا وأستراليا.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام تشكيل مباراة السعودية والأرجنتين في السطور التالية:

تشكيل ليونيل سكالوني في مباراة السعودية والأرجنتين

كشف المدرب الوطنى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن تشكيل منتخب بلاده الذي سيواجه منتخب السعودية، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، بنهائيات كأس العالم قطر 2022، والذي جاء كالتالي:

المرمى: ديبو مارتينيز.

الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاليافيكو.

الوسط: دي بول، باريديس، بابو جوميز.

الهجوم: ميسي، لوتارو، دي ماريا.

تشكيل هيرفي رينارد في مباراة السعودية والأرجنتين اليوم

أعلن الفرنسي هيرفى رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الرسمي، للأخضر السعودي، في مواجهة منتخب الأرجنتين، والذي جاء كالتالي:

المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبدالحميد، التمبكنى، البليهي، الشهرانى.

الوسط: عبد الاله المالكى، كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: فراس البريكان، الدوسري، صالح الشهري.

وترصد "بوابة الفجر" لقرائها الكرام" تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين في السطور التالية:

يحقق الأخضر في مباراة السعودية والأرجنتين اليوم الثلاثاء رقما قياسيا إذ يعد أول منتخب عربي يواجه الأرجنتين على مدار تاريخ كأس العالم، ما سيحمله مسؤولية إضافية لتقديم وجه مشرف للكرة السعودية والعربية. كما أن هناك فرصة هائلة لكسر السلسلة التاريخية للمنتخب الأرجنتيني الذي وصل لـ36 مباراة دون خسارة ليصبح على بعد مباراة واحدة من كسر رقم منتخب إيطاليا كأكثر فريق بالتاريخ على صعيد سلسلة "اللاهزيمة" وهو رقم صعب تحقيقه.

مباراة السعودية والأرجنتين الأولى

ولعبت السعودية والأرجنتين لأول مرة في عام 1988 ببطولة كأس أستراليا الذهبية التي استضافتها أستراليا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب، وكانت المباراة الثانية في بطولة كأس أستراليا الذهبية 1988 أيضًا، وذلك لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة، وفازت الأرجنتين باللقاء بثنائية نظيفة.

خسارة السعودية أمام الأرجنتين

وانتهت مباراة السعودية والأرجنتين التي جمعت المنتخبين في بطولة كأس العالم للقارات عام 1992، وتحديدًا في المباراة النهائية للبطولة بهزيمة "الأخضر" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهت السعودية والأرجنتين الأخيرة للمنتخبين والتي جمعت بينهما وديا في عام 2012 بملعب الملك فهد الدولي بالرياض بالتعادل السلبي دون أهداف.

ميسي ومباراة السعودية والأرجنتين

سبق للنجم ليونيل ميسي خوض السعودية والأرجنتين حيث واجه المنتخب السعودي، مرة واحدة، تعود إلى عام 2012 وانتهت بالتعادل دون أهداف بين المنتخبين.

ملعب مباراة السعودية والأرجنتين

ويستضيف ملعب "استاد لوسيل مباراة السعودية والأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت المملكة العربية السعودية الـ2 وهو الملعب الذي شهد مباراة "كأس سوبر لوسيل" بين الزمالك المصري والهلال وتوج بها الأخير.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لبطولة السنغال ضد هولندا عن نقل مباراة السنغال ضد هولندا عبر قنوات: beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Max..