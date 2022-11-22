عاجل.. تشكيل مباراة السعودية والأرجنتين اليوم في كأس العالم قطر 2022

منوعات
تشكيل مباراة السعودية
تشكيل مباراة السعودية والأرجنتين

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة السعودية والأرجنتين التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر، ليكون "الأخضر" ثاني المنتخبات العربية التي تدشن انطلاقتها في المونديال بعد المنتخب القطري الذي واجه الإكوادور في الافتتاح.

مباراة السعودية والأرجنتين اليوم

وتقام اليوم الثلاثاء الموافق الـ22 من نوفمبر 4 مباريات مهمة ضمن فعاليات كأس العالم قطر 2022، هي مباراة السعودية والأرجنتين إلى جانب مباراة الدنمار وتونس والمكسيك وبولندا وفي الختام مباراة فرنسا وأستراليا.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام تشكيل مباراة السعودية والأرجنتين في السطور التالية:

تشكيل ليونيل سكالوني في مباراة السعودية والأرجنتين

كشف المدرب الوطنى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن تشكيل منتخب بلاده الذي سيواجه منتخب السعودية، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، بنهائيات كأس العالم قطر 2022، والذي جاء كالتالي:

المرمى: ديبو مارتينيز.

الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاليافيكو.

الوسط:  دي بول، باريديس، بابو جوميز.

الهجوم: ميسي، لوتارو، دي ماريا.

txt

LIVE7HD Now بث مباشر السعودية والأرجنتين جول العرب Twitter || مشاهدة مباراة الارجنتين ضد السعوديه تغطية حية اليوم 22-11-2022 كأس العالم هدف لاوتارو مارتينيز

txt

موعد مباراة السعودية والأرجنتين اليوم فى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تشكيل هيرفي رينارد في مباراة السعودية والأرجنتين اليوم

أعلن الفرنسي هيرفى رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الرسمي، للأخضر السعودي، في مواجهة منتخب الأرجنتين، والذي جاء كالتالي:

المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبدالحميد، التمبكنى، البليهي، الشهرانى.

الوسط: عبد الاله المالكى، كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: فراس البريكان، الدوسري، صالح الشهري.

وترصد "بوابة الفجر" لقرائها الكرام" تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين في السطور التالية:

يحقق الأخضر في مباراة السعودية والأرجنتين اليوم الثلاثاء رقما قياسيا إذ يعد أول منتخب عربي يواجه الأرجنتين على مدار تاريخ كأس العالم، ما سيحمله مسؤولية إضافية لتقديم وجه مشرف للكرة السعودية والعربية. كما أن هناك فرصة هائلة لكسر السلسلة التاريخية للمنتخب الأرجنتيني الذي وصل لـ36 مباراة دون خسارة ليصبح على بعد مباراة واحدة من كسر رقم منتخب إيطاليا كأكثر فريق بالتاريخ على صعيد سلسلة "اللاهزيمة" وهو رقم صعب تحقيقه.

مباراة السعودية والأرجنتين الأولى 

ولعبت السعودية والأرجنتين لأول مرة في عام 1988 ببطولة كأس أستراليا الذهبية التي استضافتها أستراليا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب، وكانت المباراة الثانية في بطولة كأس أستراليا الذهبية 1988 أيضًا، وذلك لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة، وفازت الأرجنتين باللقاء بثنائية نظيفة.

خسارة السعودية أمام الأرجنتين

وانتهت مباراة السعودية والأرجنتين التي جمعت المنتخبين في بطولة كأس العالم للقارات عام 1992، وتحديدًا في المباراة النهائية للبطولة بهزيمة "الأخضر" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهت السعودية والأرجنتين الأخيرة للمنتخبين والتي جمعت بينهما وديا في عام 2012 بملعب الملك فهد الدولي بالرياض بالتعادل السلبي دون أهداف.

ميسي ومباراة السعودية والأرجنتين

سبق للنجم ليونيل ميسي خوض السعودية والأرجنتين حيث واجه المنتخب السعودي، مرة واحدة، تعود إلى عام 2012 وانتهت بالتعادل دون أهداف بين المنتخبين.

ملعب مباراة السعودية والأرجنتين

ويستضيف ملعب "استاد لوسيل مباراة السعودية والأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت المملكة العربية السعودية الـ2 وهو الملعب الذي شهد مباراة "كأس سوبر لوسيل" بين الزمالك المصري والهلال وتوج بها الأخير.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لبطولة السنغال ضد هولندا عن نقل مباراة السنغال ضد هولندا عبر قنوات: beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Max..

السعودية والارجنتين مباراة السعودية والأرجنتين تشكيل السعودية والأرجنتين تشكيل مباراة السعودية والأرجنتين موعد مباراة السعودية والأرجنتين اريخ مواجهات السعودية والأرجنتين

مواد متعلقة

كأس العالم قطر 2022.. مباراة السعودية والأرجنتين بث مباشر

ملعب مباراة السعودية والأرجنتين فى كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

هُنـا الآن LIVE7HD.. بث مباشر السعودية والأرجنتين يلا شوت Twitter || مشاهدة مباراة الارجنتين ضد السعوديه بث حي مباشرة اليوم 22-11-2022 كأس العالم NòW HD هدف دي ماريا

يلا لايف مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر اليوم الثلاثاء 22-11-2022 والقنوات الناقلة

تابع لايف Twitter بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين كأس العالم 21-11-2022 جودة عالية HD تعليق عربي دون تقطيع رابط تويتر ماتش الاخضر هدف MESSI

كورة اونلاين sports bein مشاهدة مباراة الارجنتين ضد السعودية بث مباشر|| يلا شوت PLUS ماتش السعودية كأس العالم 2022 yalla shoot دوري بلس Saudi Arabia هدف الدوسري

عاجل.. بث مباشر مباراة السعودية ضد الأرجنتين Live Now كأس العالم قطر 2022

كورة جول Cool HD مشاهدة مباراة الارجنتين والسعودية يلا لايف بث مباشر اليوم 22-11-2022 في كأس العالم قطر 2022 الأسطورة تي في Twitter

تابع لايف Twitter مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر رابط Match HD Argentina vs Saudi Arabia مباراة الأرجنتين والسعودية مباشر اليوم الثلاثاء 23-11-2022 بكأس العالم NoW

تويتر twitter بث مباشر السعودية والارجنتين ksa vs argentina جودة عالية Live || مشاهدة الارجنتين والسعودية هدف ميسي اليوم Messi Goal Today رابط يلا شوت Yalla shoot