هنا الآن Yalla Live New بث مباشر.. مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين اليوم الثلاثاء 22 – 11 – 2022 في كأس العالم kooora4goal

يستقبل استاد لوسيل، مباراة منتظرة تجمع بين المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس العالم 2022.

بث مباشر السعودية والارجنتين

المنتخب الأرجنتيني تحت قيادة ليونيل ميسي، يسعى لتحقيق آمال جماهيره، بمعانقة اللقب الغالي، ويستهدف بداية المشوار مبكرًا من دور المجموعات.

على الجانب الآخر، الأخضر تحت قيادة المدرب رينارد، يدخل المونديال بعد استعداد قوي، وضع من خلاله خطة قوية لمنافسة الكبار، ويعمل على بداية خطته في الذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة أمام راقصي التانجو.

ويخوض المنتخب السعودي غمار منافسات بطولة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه، الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.



موعد مباراة السعودية والأرجنتين

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين هو الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، على ملعب لوسيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مصر.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم 2022؟



تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

