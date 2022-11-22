تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة السعودية والأرجنتين اليوم كأس العالم قطر 2022

مباراة السعودية والأرجنتين، دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة السعودية والأرجنتين التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر، حيث يبحث الكثيرون عن مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين مجانا.

مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين

وتقام اليوم الثلاثاء الموافق الـ22 من نوفمبر 4 مباريات مهمة ضمن فعاليات كأس العالم قطر 2022، هي مباراة السعودية والأرجنتين إلى جانب مباراة الدنمار وتونس والمكسيك وبولندا وفي الختام مباراة فرنسا وأستراليا.

كيفية مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين مجانا

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والأرجنين في كأس العالم قطر 2022 بعدما أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن نقل المباراة إلى جانب قناة الكأس مجانا.

وترصد بوابة الفجر لروادها وقرائها الكرام القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين اليوم في كأس العالم قطر 2022 بالسطور التالية:

مشاهد مباراة السعودية والأرجنتين عبر قناة الكأس المفتوحة

11919 H 27500

"نايلسات"

مشاهد مباراة السعودية والأرجنتين عبر بي إن سبورت

تردد قناة ( bein sport ) المفتوحة

11054 H 27500

"نايلسات"

تشكيل مباراة السعودية والأرجنتين في السطور التالية:

تشكيل ليونيل سكالوني في مباراة السعودية والأرجنتين

كشف المدرب الوطنى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن تشكيل منتخب بلاده الذي سيواجه منتخب السعودية، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، بنهائيات كأس العالم قطر 2022، والذي جاء كالتالي:

المرمى: ديبو مارتينيز.

الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاليافيكو.

الوسط: دي بول، باريديس، بابو جوميز.

الهجوم: ميسي، لوتارو، دي ماريا.

تشكيل هيرفي رينارد في مباراة السعودية والأرجنتين اليوم

أعلن الفرنسي هيرفى رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الرسمي، للأخضر السعودي، في مواجهة منتخب الأرجنتين، والذي جاء كالتالي:

المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبدالحميد، التمبكنى، البليهي، الشهرانى.

الوسط: عبد الاله المالكى، كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: فراس البريكان، الدوسري، صالح الشهري.

ملعب مباراة السعودية والأرجنتين

ويستضيف ملعب "استاد لوسيل مباراة السعودية والأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت المملكة العربية السعودية الـ2 وهو الملعب الذي شهد مباراة "كأس سوبر لوسيل" بين الزمالك المصري والهلال وتوج بها الأخير.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لبطولة السنغال ضد هولندا عن نقل مباراة السنغال ضد هولندا عبر قنوات: beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Max..