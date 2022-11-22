موعد مباراة السعودية والأرجنتين بتوقيت مصر

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مباراة اليوم
مباراة اليوم

يبحث عشاق كرة القدم عن موعد مباراة السعودية والأرجنتين بتوقيت مصر، المقرر إنطلاقها اليوم الثلاثاء، حيث تُقام مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب الأرجنتين في مواجهة شيقة بين الطرفين.

ومباراة الأرجنتين والسعودية تُحظى باهتمام كبير من المشجعين حيث يبحثون عن الموعد بتوقيت مصر نظرا لان الجمهور المصري ينتظر المباراة على أحر من الجمر لمتابعتها.

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موعد مباراة الأرجنتين والسعودية اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر

وتنطلق المباراة بين السعودية والأرجنتين اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت مصر الموافق 1:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتأتي المباراة بين السعودية الأرجنتين ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبي بولندا والمكسيك.

تشكيل السعودية أمام الأرجنتين

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، عبد الإله العامري، ياسر الشهراني.

وسط الملعب: رياض شراحيلي، سلمان الفرج، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع أمام السعودية

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: أكونيا، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس أوتامندي، فويث.

وسط الملعب: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس.

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

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