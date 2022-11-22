هدف ميسي.. رابط قووول مباشر مباراة السعودية والارجنتين رابط سريع مشاهدة مباراة الأرجنتين والسعودية بث مباشر رابط شغال طلقة Argentina vs Suadi Arabia بجودة عالية الأنظار في هذه المباراة ستكون معلقة على الأسطورة ليونيل ميسي، الذي يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا، ربما يلعب في نهائيات كأس العالم الأخيرة في مسيرته، والذي يحمل رقم 5 من البراغيث مع فريق التانجو.

نجح ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، في تسجيل أول أهداف التانجو في شباك السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأحرز ليونيل ميسي، الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 10، عن طريق ركلة الجزاء، في شباك محمد العويس حارس منتخب السعودية.

وتذاع المباراة التي تجمع بين منتخبي السعودية والأرجنتين، عبر قنوات بي إن سبورت والكاس، بتعليق حسن العيدروس ومشاري القرني وخليل البلوشي.



ابرز نتيجة "ميسي" في المونديال كان وصيفه على المانيا في نسخة البرازيل 2014 تدخل الارجنتين هذه البطولة مسلّحة بسلسلة من 36 مباراة دون ان تخسر على مدى السنوات الثلاث الماضية، وإذا كانت كذلك. مقدر لهزيمة المملكة العربية السعودية، سوف يساوي الرقم القياسي. بحوزة المنتخب الإيطالي.