جوووول Messi مشاهدة مباراة الأرجنتين والسعودية بث مباشر في كأس العالم قطر 2022 رابط مباشر طلقة yalla bein



يلتقي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، أمام نظيره منتخب الارجنتين، الأن، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل هدف التانجو الأول في الدقيقة 10 من عمر وزمن الشوط الأول.

رقم تاريخي لـ ميسي في كأس العالم

وبهذا الهدف، أصبح ليونيل ميسي أول لاعب أرجنتيني يسجل في أربع نسخ مختلفة من عمر بطولة كأس العالم.

وتذاع المباراة التي تجمع بين منتخبي السعودية والأرجنتين، عبر قنوات بي إن سبورت والكاس، بتعليق حسن العيدروس ومشاري القرني وخليل البلوشي.



نجح لاوتارو مارتينيز، نجم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، في تسجيل ثاني أهداف التانجو في شباك السعودية، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وسجل لاوتارو الهدف في الدقيقة 27، في شباك محمد العويس حارس السعودية، إلا أنه تم إلغاؤه بعد العودة إلى الـVar، بداعي التسلل.

وكان ليونيل ميسي، قد افتتح أهداف المباراة لصالح منتخب الأرجنتين، في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء.

