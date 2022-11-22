شاهد هدف سالم الدوسري العالمي أمام الأرجنتين في كأس العالم وحسرة ميسي



تمكن سالم الدوسري نجم منتخب السعودية من تسجيل هدف عالمي في شباك منتخب الأرجنتين في المباراة التي تجمع بينهما الآن على أرضية استاد" لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

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وجاء هدف سالم الدوسري أمام منتخب الأرجنتين في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق صاروخية سكنت شباك الحارس مارتينيز، ليتقدم الأخضر بهدفين مقابل هدف حتى الآن.



وتذاع أحداث مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره منتخب السعودية عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك بالتحديد عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، ويمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:



القمر: نايل سات Nilesat

تردد القناة: 11013

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة إرسال البث: DVB-S2.

إليكم التردد الأول beIN SPORTS على النايل سات



التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

أما عن التردد الثاني beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

بينما التردد الثالث beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

