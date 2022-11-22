شاهد هدف سالم الدوسري العالمي أمام الأرجنتين في كأس العالم وحسرة ميسي

الفجر الرياضي
هدف سالم الدوسري
هدف سالم الدوسري

 


تمكن سالم الدوسري نجم منتخب السعودية من تسجيل هدف عالمي في شباك منتخب الأرجنتين في المباراة التي تجمع بينهما الآن على أرضية استاد" لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

 

شاهد هدف سالم الدوسري العالمي أمام الأرجنتين في كأس العالم وحسرة ميسي


وجاء هدف سالم الدوسري أمام منتخب الأرجنتين في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق صاروخية سكنت شباك الحارس مارتينيز، ليتقدم الأخضر بهدفين مقابل هدف حتى الآن.


وتذاع أحداث مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره منتخب السعودية عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك بالتحديد عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، ويمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

 

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عاجل بالفيديو.. هدف السعودية الثاني في شباك الأرجنتين

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عاجل بالفيديو.. هدف السعودية ضد الأرجنتين اليوم في كأس العالم بأقدام صالح الشهري


القمر: نايل سات Nilesat
تردد القناة: 11013
معامل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
إشارة إرسال البث: DVB-S2.
إليكم التردد الأول beIN SPORTS على النايل سات

 


التردد: 12064.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
أما عن التردد الثاني beIN SPORTS على النايل سات
التردد: 12245.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
بينما التردد الثالث beIN SPORTS على النايل سات
التردد: 12264.
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
 

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