هدف سالم الدوسري اليوم

هدف السعودية الثاني في شباك الارجنتين

سجل سالم الدوسري الهدف الثاني لصالح منتخب السعودية في الدقيقة 53، بعدما أحرز صالح الشهري الهدف الأول في الدقيقة 48 من صناعة فراس البريكان.

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وجاء هدف سالم الدوسري أمام منتخب الأرجنتين في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق صاروخية سكنت شباك الحارس مارتينيز، ليتقدم الأخضر بهدفين مقابل هدف حتى الآن.



وتذاع أحداث مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره منتخب السعودية عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك بالتحديد عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، ويمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية: