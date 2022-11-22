السعودية تتفوق على الأرجنتين.. هدفين مقابل هدف حتى الأن (فيديو)

أنهى منتخب الأرجنتين الشوط الأول متقدما على نظيره المنتخب السعودي بهدف دون رد، سجله النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في المواجهة التي تجمعهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022، المقامة على قطر، حتى 18 ديسمبر المقبل.

وألغى السلوفيني سلافكو فينسيتش حكم المباراة 3 أهداف لمنتخب الأرجنتين سجلهم النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 22 بداعى التسلل وهدفين اخرين للمهاجم لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 27، 35 على الترتيب.

واستطاع سالم الدوسري، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن يسجل هدف الأخضر الثاني في شباك الأرجنتين، بينما الهدف الأول سجله اللاعب صالح الشهري.

ووقع منتخب الارجنتين ضد السعودية في مصيدة التسلل 7 مرات حتى الآن، أكثر من عدد تسديداتهم على المرمى 5 تسديدات

هدف السعودية الثاني في شباك الارجنتين

فيديو هدف السعودية الثاني في شباك الارجنتين الذي سجله اللاعب سالم الدوسري.

تشكيل منتخب السعودية ضد الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان التمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالإله المالكي، محمد كنو - فراس البريكان، سلمان الفرج، سالم الدوسري

خط الهجوم: صالح الشهري.

تشكيل الأرجنتين ضد السعودية في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ناهويل مولينا، روميرو، نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو

الوسط: لياندرو باريديس، رودريجو دي بول، أليخاندرو جوميز