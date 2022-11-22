تابع مباراة السعودية والأرجنتين في مونديال قطر

السعودية
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

يواجه المنتخب السعودي، الأرجنتين على ملعب لوسيل في الدوحة، في المباراة الافتتاحية للفريقين في مونديال قطر 2022.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، حكم اللقاء يشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب المنتخب السعودي عبدالإله المالكي في الدقيقة (67)، فيما تصدى الحارس السعودي لكرة أرجنتينية عرضية خطيرة في الدقيقة (65)-، وينقذ شباك الأخضر من هدف التعادل.

وتقدم سالم الدوسري في الدقيقة (53) وضع الأخضر في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني.

هدف التعادل للسعودية

- صالح الشهري يضع هدف التعادل في الدقيقة (48).

-الدقيقة (46) محمد العويس يتصدى لإنفراد إرجنتيني.

الشوط الثاني

- الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

- الدقيقة (44) هجمة سعودية خاطفة لسالم الدوسري، كان الدفاع الأرجنتيني حاضر بقوة.

- الدقيقة (41) ركنية لراقصي التانغو، ينتج عنها مخالفة على مشارف منطقة الجزاء السعودية، تقدم لها ميسي يتصدى لها الدفاع السعودي وتتحول إلى ضربة مرمى.

- الدقيقة (35) الحكم يلغى هدفا ثالثا للمنتخب الأرجنتيني بداعي التسلل.

- الدقيقة (29) حكم المباراة يلغي هدفا ثانيا للأرجنتين مارتينيز بداعي التسلل بعد الاستماع لحجرة الفار.

 - الدقيقة (22) الحكم يلغى هدفا لميسي بداعي التسلل.

- مرور (20)  دقيقة من عمر اللقاء، الأخضر السعودي يقدم أداءا قويا رغم التقدم الأرجتنيني المبكر، وينجح في دخول منطقة الجزاء أكثر من مرة.

الهدف الأول

- الدقيقة (10) الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الأرجنتيني يحولها ميسي لهدف أول للتانغو.

 - الدقيقة (02) ميسي يهدد المرمى السعودي مبكرًا بتسديدة داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس محمد العويس.

السعودية الأرجنتين كأس العالم مونديال قطر

الأكثر قراءة

هُنـا الآن LIVE7HD.. بث مباشر السعودية والأرجنتين يلا شوت Twitter || مشاهدة مباراة الارجنتين ضد السعوديه بث حي مباشرة اليوم 22-11-2022 كأس العالم NòW HD هدف دي ماريا

يلا لايف مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر اليوم الثلاثاء 22-11-2022 والقنوات الناقلة

كورة اونلاين sports bein مشاهدة مباراة الارجنتين ضد السعودية بث مباشر|| يلا شوت PLUS ماتش السعودية كأس العالم 2022 yalla shoot دوري بلس Saudi Arabia هدف الدوسري

تابع لايف Twitter بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين كأس العالم 21-11-2022 جودة عالية HD تعليق عربي دون تقطيع رابط تويتر ماتش الاخضر هدف MESSI

2nd Half الآن LIVE7HD.. بث مباشر السعودية والأرجنتين تويتر Twitter || مشاهدة مباراة الارجنتين ضد السعوديه بث حي مباشرة اليوم 22-11-2022 كأس العالم NòW HD هدف ميسي العالمي

هدف السعودية تاريخي رابط Yalla Shoot Today مباشر مباراة الأرجنتين والسعودية بث مباشر في كأس العالم قطر 2022 WORLD Cup.. رابط شغال الشوط الثاني

تابع لايف Twitter مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر رابط Match HD Argentina vs Saudi Arabia مباراة الأرجنتين والسعودية مباشر اليوم الثلاثاء 23-11-2022 بكأس العالم NoW

الشوط الثاني لايف GOAL مشاهده مباراه الارجنتين والسعودية live styale بث مباشر على الهواء مباشرة بجودة عالية جول LIVE