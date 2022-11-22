تابع مباراة السعودية والأرجنتين في مونديال قطر

يواجه المنتخب السعودي، الأرجنتين على ملعب لوسيل في الدوحة، في المباراة الافتتاحية للفريقين في مونديال قطر 2022.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، حكم اللقاء يشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب المنتخب السعودي عبدالإله المالكي في الدقيقة (67)، فيما تصدى الحارس السعودي لكرة أرجنتينية عرضية خطيرة في الدقيقة (65)-، وينقذ شباك الأخضر من هدف التعادل.

وتقدم سالم الدوسري في الدقيقة (53) وضع الأخضر في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني.

هدف التعادل للسعودية

- صالح الشهري يضع هدف التعادل في الدقيقة (48).

-الدقيقة (46) محمد العويس يتصدى لإنفراد إرجنتيني.

الشوط الثاني

- الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

- الدقيقة (44) هجمة سعودية خاطفة لسالم الدوسري، كان الدفاع الأرجنتيني حاضر بقوة.

- الدقيقة (41) ركنية لراقصي التانغو، ينتج عنها مخالفة على مشارف منطقة الجزاء السعودية، تقدم لها ميسي يتصدى لها الدفاع السعودي وتتحول إلى ضربة مرمى.

- الدقيقة (35) الحكم يلغى هدفا ثالثا للمنتخب الأرجنتيني بداعي التسلل.

- الدقيقة (29) حكم المباراة يلغي هدفا ثانيا للأرجنتين مارتينيز بداعي التسلل بعد الاستماع لحجرة الفار.

- الدقيقة (22) الحكم يلغى هدفا لميسي بداعي التسلل.

- مرور (20) دقيقة من عمر اللقاء، الأخضر السعودي يقدم أداءا قويا رغم التقدم الأرجتنيني المبكر، وينجح في دخول منطقة الجزاء أكثر من مرة.

الهدف الأول

- الدقيقة (10) الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الأرجنتيني يحولها ميسي لهدف أول للتانغو.

- الدقيقة (02) ميسي يهدد المرمى السعودي مبكرًا بتسديدة داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس محمد العويس.