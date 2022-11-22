السعودية ضد الأرجنتين.. من هو صالح الشهري صاحب هدف السعودية الأول

تميز المهاجم السعودي صالح الشهري بعد الهدف الرائع والتسديدة القوية التي سجلها خلال مباراة السعودية والأرجنتين اليوم ضمن الجولة الأولى من مباريات مونديال قطر 2022، حيث سجلت السعودية هدفين حتى الآن مقابل هدف للأرجنتين.

ويبحث المواطنين عن معلومات حول صالح الشهري، ويقدم موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية أبرزالمعلومات حول اللاعب السعودي الذي سجل الهدف الأول في شباك الارجنتين.

من هو صالح الشهري؟

ويعد صالح الشهري واحد من مواليد منطقة الجزاء في الكرة السعودية

يلعب مع فريق الهلال

بطل الدوري السعودي في مركز قلب الهجوم

اسمه بالكامل صالح خالد الشهري

يبلغ عمره 29 سنة حيث أنه من مواليد 1993.

بدأ مسيرته مع نادي الأهلي السعودي

انتقل على سبيل الإعارة إلى بيرامار البرتغالي

انتقل في أبريل 2012 لمدة عام ونصف

بدأها في فترة استعداد لمدة 6 شهور

قضى الفترة في نادي مافرا أحد أندية الدرجة الثانية من أجل التأقلم على الأجواء الأوروبية.

ظهور مميز لـ صالح الشهري

ظهر صالح في أول مشاركة رسمية مع بيرامار بعد وصول بطاقته الدولية في الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي الممتاز ضد مورييرينس عندما دخل بديلًا في الشوط الثاني ليحرز هدف التعادل ويصبح أول سعودي يسجل في دوري أوروبي وينال اهتمام الصحافة البرتغالية والسعودية.

معلومات حول صالح الشهري

1- رحل صالح الشهري إلى الإمارات ليمثل المنتخب السعودي الشاب المشارك في كأس آسيا للشباب.

2- شارك في البرتغال ضد نادي فيتوريا جيماريش وسجل أسرع هدف في الدوري البرتغالي حتى الجولة العاشرة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

3- عاد إلى الهلال من جديد وحقق إنجازات مع الفريق السعودي

4- لاعب مميز ومحترف وظهر بشكل كبير في الفترة الاخيرة.