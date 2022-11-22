السعودية تهزم الأرجنتين في كأس العالم 2022.. تعرف على نتيجة المباراة النهائية

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السعودية ضد الأرجنتين
السعودية ضد الأرجنتين

حقق منتخب السعودية فوزا كبيرا على نظيره الأرجنتيني، ليفوز ويهزمه في  كأس العالم 2022، في أولى جولات دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

نتيجة المباراة النهائية 

وسجلت السعودية هدفين في شباك الارجنتين بينما سجل فريق الأرجنتين هدف واحد لا غير عن طريق ميسي، وسدد الهجمة الأولى اللاعب صالح الشهري بينما نجح في تسديد هدف الفوز اللاعب سالم الدوسري.

تفاصيل مباراة السعودية ضد الأرجنتين

افتتح التهديف، ليونيل ميسي في الدقيقة 10 عن طريق ركلة جزاء، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 27 ولكن تم إلغاؤه، ثم أحرز هدفًا آخر في الدقيقة 35، وتم إلغاؤه أيضًا.

ونجح صالح الشهري في تعديل النتيجة لصالح منتخب السعودية في الدقيقة 48، من صناعة فراس البريكان، ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53، لينتهي اللقاء بفوز منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب السعودية إلى 3 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما لم يحصد الأرجنتين أي نقاط.

تشكيل منتخب السعودية ضد الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان التمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالإله المالكي، محمد كنو - فراس البريكان، سلمان الفرج، سالم الدوسري

خط الهجوم: صالح الشهري.

تشكيل الأرجنتين ضد السعودية في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ناهويل مولينا، روميرو، نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو

الوسط: لياندرو باريديس، رودريجو دي بول، أليخاندرو جوميز 

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