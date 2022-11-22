عاجل.. ملخص وأهداف مباراة السعودية والأرجنتين (2-1) في كأس العالم قطر 2022

منوعات
مباراة السعودية والأرجنتين
مباراة السعودية والأرجنتين

انتهت مباراة السعودية والأرجنتين بمفاجأة كبيرة حيث تمكن الأخضر ممثل العرب في تحقيق فوز تاريخي وغالي على المنتخب الأرجنتيني بوجود أسطورته ليونيل ميسي بهدفين دون رد في مباراة قدم المنتخب السعودية مباراة كبيرة.

مباراة السعودية والأرجنتين

وسجل أهداف مباراة السعودية والأرجنتين النجم ليونيل ميسي في الدقيقة الـ10 من عمر وزمن الشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء، قبل أن يتم إلغاء هدفين للاعب لاوتارا بداعي التسلل.

أهداف مباراة السعودية والأرجنتين

وسجل للنتخب السعودي اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 48 قبل أن يضيف زميله سالم الدوسري الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 53 لينتهي اللقاء بهذه النتيجة غير المتوقعة.

أهداف وملخص مباراة السعودية والأرجنتين

ولعبت مباراة السعودية والأرجنتين ضمن منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر، حيث يبحث الكثيرون عن مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين مجانا.

https://twitter.com/i/status/1595013476103196672

تشكيل مباراة السعودية والأرجنتين في السطور التالية:

تشكيل ليونيل سكالوني في مباراة السعودية والأرجنتين

ولعب المدرب الوطنى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بتشكيل مكون من:

المرمى: ديبو مارتينيز.

الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاليافيكو.

الوسط:  دي بول، باريديس، بابو جوميز.

الهجوم: ميسي، لوتارو، دي ماريا.

تشكيل هيرفي رينارد في مباراة السعودية والأرجنتين اليوم

أعلن الفرنسي هيرفى رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الرسمي، للأخضر السعودي، في مواجهة منتخب الأرجنتين، والذي جاء كالتالي:

المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبدالحميد، التمبكنى، البليهي، الشهرانى.

الوسط: عبد الاله المالكى، كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: فراس البريكان، الدوسري، صالح الشهري.

وأنهى المنتخب السعودي سلسلة الانتصارات المتتالية للمنتخب الأرجنتيني الذي لم يخسر منذ 2019 بفوز بهدفين دون رد في مباراة للتاريخ.

مباراة السعودية والأرجنتين ملخص مباراة السعودية والأرجنتين اهداف مباراة السعودية والارجنتين تشكيل مباراة السعودية والأرجنتين مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين انتهاء مباراة السعودية والأرجنتين نتيجة مباراة السعودية والأرجنتين

الأكثر قراءة

هُنـا الآن LIVE7HD.. بث مباشر السعودية والأرجنتين يلا شوت Twitter || مشاهدة مباراة الارجنتين ضد السعوديه بث حي مباشرة اليوم 22-11-2022 كأس العالم NòW HD هدف دي ماريا

يلا لايف مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر اليوم الثلاثاء 22-11-2022 والقنوات الناقلة

كورة اونلاين sports bein مشاهدة مباراة الارجنتين ضد السعودية بث مباشر|| يلا شوت PLUS ماتش السعودية كأس العالم 2022 yalla shoot دوري بلس Saudi Arabia هدف الدوسري

تابع لايف Twitter بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين كأس العالم 21-11-2022 جودة عالية HD تعليق عربي دون تقطيع رابط تويتر ماتش الاخضر هدف MESSI

2nd Half الآن LIVE7HD.. بث مباشر السعودية والأرجنتين تويتر Twitter || مشاهدة مباراة الارجنتين ضد السعوديه بث حي مباشرة اليوم 22-11-2022 كأس العالم NòW HD هدف ميسي العالمي

هدف السعودية تاريخي رابط Yalla Shoot Today مباشر مباراة الأرجنتين والسعودية بث مباشر في كأس العالم قطر 2022 WORLD Cup.. رابط شغال الشوط الثاني

تابع لايف Twitter مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر رابط Match HD Argentina vs Saudi Arabia مباراة الأرجنتين والسعودية مباشر اليوم الثلاثاء 23-11-2022 بكأس العالم NoW

الشوط الثاني لايف GOAL مشاهده مباراه الارجنتين والسعودية live styale بث مباشر على الهواء مباشرة بجودة عالية جول LIVE