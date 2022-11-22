عاجل.. ملخص وأهداف مباراة السعودية والأرجنتين (2-1) في كأس العالم قطر 2022

انتهت مباراة السعودية والأرجنتين بمفاجأة كبيرة حيث تمكن الأخضر ممثل العرب في تحقيق فوز تاريخي وغالي على المنتخب الأرجنتيني بوجود أسطورته ليونيل ميسي بهدفين دون رد في مباراة قدم المنتخب السعودية مباراة كبيرة.

مباراة السعودية والأرجنتين

وسجل أهداف مباراة السعودية والأرجنتين النجم ليونيل ميسي في الدقيقة الـ10 من عمر وزمن الشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء، قبل أن يتم إلغاء هدفين للاعب لاوتارا بداعي التسلل.

أهداف مباراة السعودية والأرجنتين

وسجل للنتخب السعودي اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 48 قبل أن يضيف زميله سالم الدوسري الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 53 لينتهي اللقاء بهذه النتيجة غير المتوقعة.

أهداف وملخص مباراة السعودية والأرجنتين

ولعبت مباراة السعودية والأرجنتين ضمن منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر، حيث يبحث الكثيرون عن مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين مجانا.

https://twitter.com/i/status/1595013476103196672

تشكيل مباراة السعودية والأرجنتين في السطور التالية:

تشكيل ليونيل سكالوني في مباراة السعودية والأرجنتين

ولعب المدرب الوطنى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بتشكيل مكون من:

المرمى: ديبو مارتينيز.

الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاليافيكو.

الوسط: دي بول، باريديس، بابو جوميز.

الهجوم: ميسي، لوتارو، دي ماريا.

تشكيل هيرفي رينارد في مباراة السعودية والأرجنتين اليوم

أعلن الفرنسي هيرفى رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الرسمي، للأخضر السعودي، في مواجهة منتخب الأرجنتين، والذي جاء كالتالي:

المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبدالحميد، التمبكنى، البليهي، الشهرانى.

الوسط: عبد الاله المالكى، كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: فراس البريكان، الدوسري، صالح الشهري.

وأنهى المنتخب السعودي سلسلة الانتصارات المتتالية للمنتخب الأرجنتيني الذي لم يخسر منذ 2019 بفوز بهدفين دون رد في مباراة للتاريخ.