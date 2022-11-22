يلا لايف مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر وحصريًا على beIN SPORTS

يستهل المنتخب التونسي اليوم مشاركتَه السادسة في كأس العالم بمواجهة نظيره الدنماركي طامحًا للخروج بنتيجةٍ إيجابية معولًا في ذلك على دعم جماهيره الغفيرة في استاد المدينة التعليمية.

موعد مباراة تونس والدنمارك

البث المباشر لمباراة تونس والدنمارك هو اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة تونس والدنمارك ستكون منقولة على beIN SPORTS MAX 2.

مشاهدة مباراة تونس والدنمارك في بث مباشر عبر الانترنت.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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