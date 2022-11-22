عاجل.. البنك المركزي: الدين الخارجي في الحدود الآمنة وسددنا أعباء ديون بقيمة 26 مليار دولار

الاقتصاد
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أكد البنك المركزي المصري أن معدلات الديون الخارجية  مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

 

 وأوضح البنك المركزي خلال النشرة الاحصائية الشهرية، أن  قيمة الدين الخارجي وصلت إلى 155.7 مليار دولار  فــي نـھایة یونیو ٢٠٢٢، وتمثل نحو٣٢٫٦ ٪ نھایة یونیو ٢٠٢٢  وهي تعد  في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

 وأشار البنك المركزي إلى   أنه قام  بسداد أعباء خدمة دين  بقيمة٢٦٫٣ ملیار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2021/ 2022 منهم نحو ٢١٫٧ملیار اقساط مسددة و٤٫٦ ملیار دولار أمريكي  فوائـد ديون

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