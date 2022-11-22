السعودية تحقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين

السعودية
السعودية والأرجنتين
السعودية والأرجنتين

حقق منتخب السعودية، فوزًا تاريخًا على نظيره الأرجنتين، بنتيجة 2-1 في أولى مبارياته بمونديال قطر 2022.

وفي وقت سابق، زادت عمليات البحث بين السعوديين ومشجعي كرة القدم عن بث مباشر مباراة السعودية والأرجنتين، حيث تبدا بعد قليل مباراة نارية بين المنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتيني.

وترصد "الفجر" في السطور التالية البث المباشر بين المنتخب السعودي والأرجنتيني:

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استعاد المنتخب السعودي، خدمات أحد نجومه وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتين في بطولة كأس العالم قطر 2022.

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وتعتبر المباراة من أهم المباريات التي سيلعبها المنتخب السعودي أثناء مشاركته في مونديال قطر 2022 مباراته مع منتخب الأرجنتين، حيث ستغطي القنوات المخصصة للبث المباشر مسار هذه المباراة، لذا فهو مهتم بتعريفنا بتاريخ مباراة الأرجنتين والسعودية في المونديال والتحدث عن القنوات التي ستغطي هذه المباراة، موعد مباراة الارجنتين والسعوديه كاس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

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