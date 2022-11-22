البورصة تواصل مكاسبها وراسمال السوقي يربح 6.8 مليار جنيه

الاقتصاد
ارباح البورصة المصرية
ارباح البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء على  بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بصعود الأسهم القيادية مع مشتريات مكثفة من قبل المستثمرون العرب، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.7 مليار جنيه.

 

 وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند 828،572 مليار جنيه، مقابل  821.759 مليار جنيه أمس.

 

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39 % ليصل إلى مستوى 12622.34 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36 % ليصل إلى مستوى 2405.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56 % ليصل إلى مستوى 3503.47 نقطة.

 

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