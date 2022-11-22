كأس العالم قطر 2022.. كواليس وتفاصيل سقوط ميسي أمام العرب في المونديال

تقدم منتخب السعودية في مفاجأة كبري على نظيره الأرجنتين بنتيجة 2-1 بعد مرور 75 دقيقة من انطلاق المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، ليفتتح الصقور مشوارهم في مونديال العالم بفوز تاريخي على راقصي التانجو بفوز تاريخي في مونديال قطر 2022، بـ الجولة الافتتاحية لـ المجموعات.

202211220135463546

أحداث مباراة الأخضر والتانجو

وسجل الدولى الأرجنتيني ليوينل ميسي الهدف الأول في شباك السعودية، بعد مرور 10 دقائق من انطلاق المباراة على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث جاء الهدف بعد حـــصول التانجو على ركلة جزاء.وسدد الأرجنتيني كرة قوية، على المعيوف حيث سكنت الشباك، وحصلت ركلة الجزاء على الكثير من الانتقادات، حيث اكد النقاد الرياضيين في الشرق الأوسط على عدم صحتها، خاصة بعد رجوع الحكم لتقنية الـ var.وأحرز صالح الشهري نجم المنتخب السعودي لكرة القدم، هدف التعديل في مرمى منتخب الأرجنتين بعد انطلاق الشوط الثاني بثلاث دقائق، لتصبح النتيجة في الدقيقة الـ 48 هي التعادل الإيجابي بين الفريقين.وجاء الهدف بعد تمريرة من منتصف الملعب ذهبت سريعًا لـ “صالح الشهري” الذي ركض وسددها مباشرة في مرمى الأرجنتين، وسط دعم ومساندة جماهيرية من قبل مشجعى الأخضر في مدرجات استاد لوسيل.

الدوسري يسجل هدف الفوز

أحرز سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي لكرة القدم، هدف التقدم في مرمى منتخب الأرجنتين في الدقيقة الـ 53، بعد صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك راقصي التانجو لتعلن عن ثاني أهداف الأخضر في مونديال العالم 2022.وبهذا الهدف دخل الشهري، قائمة هدافي المملكة في مونديال العالم، وبات يفصل الدوسري هدف وحيد عن معادلة الرقم التاريخي لـ “سامي الجابر”، برصيد 3 أهداف في كأس العالم، حيث سجل سالم هدفين حتى الآن.