عاجل.. شعبة الخضروات: هناك فائض من المعروض في المنتجات الزراعية بنحو 5 مليون و600 ألف طن

أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية عن زيادة في معروض السلع في هذا القطاع تزامنًا مع دخول المحصول الشتوي الأسواق، وهو ما جعل سوق الخضروات والفاكهة أكثر استقرارًا خلال الأيام الحالية. صرح بذلك حاتم النجيب نائب رئيس الشُعبة.



وأشار " النجيب" خلال لقائة ببرنامج الشهبندر المذاع علي قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي إلى توجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة في الوقت الحالي بضرورة مساندة الدولة، والوقوف بجانب المواطن المصري بتوفير السلع وزيادة معروضها بالسوق لضبط الأسعار، وهو ما يحدث حاليًا بالفعل كما أن الخضروات والفاكهة سلعة قابلة للتلف فلا يستطيع أحد أن يقوم بتخزينها ولدينا مزيد من الإنتاج، والمحاصيل الشتوية بدأت تدخل للأسواق، وكل الأصناف من الخضروات موجودة وكذلك الفاكهة، وفى هذا العام على سبيل المثال هناك توافر في المانجو والمشمش والكنتالوب والبطيخ والخوخ والعنب، وجميع الأصناف متوفرة، والدولة والغرف التجارية قادرون على تلبية احتياجات كل المواطنين في هذا القطاع وفي كافة القطاعات الأخرى، لافتًا إلى التوسعات لزراعة المحاصيل في هذا القطاع من خلال التوسع الأفقي والرأسي، حيث استطاعت الدولة المصرية في الوقت الحالي أن يكون لدينا وفرة في المنتجات الزراعية، وهناك فائض عن احتياجاتنا في السوق المحلي بنحو 5 مليون و600 ألف طن قابلين للزيادة، ونستطيع أن نصدر لكل دول العالم، والمواطن يشعر بذلك، والفاكهة في كل الأسواق المصرية بها استقرار وانخفاض في بعض الأسعار، كذلك بعض الخضروات مثل الطماطم والبطاطس والبصل بها زيادة في الإنتاجية والمحصول الشتوية بدأ دخول السوق، وهو ما انعكس على أسعار بعض الأصناف بالانخفاض التدريجي، وهذا ينعكس علي المواطن بشكل إيجابي، وفي المقابل مطلوب من المواطن أن يقوم بشراء احتياجاته فقط ولا داعي للتخزين، خاصة في ظل توافر كافة السلع وعدم وجود ندرة في أي صنف من الخضروات والفاكهة.

وأكّد نائب رئيس شعبة الخضروات أن المحصول الشتوي تم طرحه بأسواق الجملة، وهذا سينعكس داخل أسواق التجزئة، ولدينا انخفاض تدريجي في أسعار الطماطم والبطاطس والبصل تحديدًا، وكل أصناف الخضروات والفاكهة الاستراتيجية لدينا بها زيادة معروض من الإنتاج، والغرف التجارية هي شريك أساسي مع كل المنافذ التي توفرها الدولة التي تقدم أسعارًا مخفضة مثل مبادرة "كلنا واحد التابع لوزارة الداخلية – الخدمة الوطنية – وزارة التموين – وزارة الزراعة" وغيرها من المبادرات المجتمعية، فنحن نشارك في كل المعارض ؛ لأن السلاسل التجارية كلها تجار، ونسعى إلى زيادة المعروض من المنتجات والمساهمة في إتاحة المنتج، والمواطن يستطيع الحصول عليه بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مشيرًا إلى أنه كان هناك اجتماع مع مجموعة من السلاسل داخل مدينة نصر والقاهرة بأن يكون هناك بعض المبادرات وبعض العروض ليكون هناك اتزان في الأسواق لدعم المواطن المصري.