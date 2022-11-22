تشهد منافسات كأس العالم 2022 في قطر، مباراة غي غاية الأهمية غدا للمنتخب المغربي، مما أدى إلى ارتفاع البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، التي ستنطلق غدا على ستاد البيت.

ويبحث العديد من الجماهير العربية في جميع أنحاء العالم، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا غدا في كأس العالم 2022، لمساندة الأشقاء في مباراتهم مع وصيف كأس العالم 2018.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا غدا في كأس العالم 2022 وموعدها، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة المغرب وكرواتيا غدا في كأس العالم 2022

ويمكن للجمهور متابعة المباراة غدا من خلال تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11 بتوقيت المغرب 1 صباحا بتوقيت قطر، 12 بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا

ووفق الموقع الرسمي للبطولة الدولية، فإنّ الجمهور يمكنه متابعة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 التي تذاع بشكل حصري عبر شبكة قنوات beinsports الرياضية للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فضلا عن قنوات الكأس القطرية من خلال الترددات التالية:

تردد قناة الكأس القطرية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس القطرية إكستر

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويشارك المنتخب المغربي في المجموعة السادسة لمونديال قطر 2022 التي تضم بلجيكا، كرواتيا، وكندا، ويسعى منتخب المغرب خلال مشاركته السادسة في البطولة لتحقيق إنجاز جديد بعد إخفاقه في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.