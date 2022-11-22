وزير البترول يبحث مع شركة روهربمبن الألمانية سبل دعم وتعزيز أنشطة التصنيع المحلى للمضخات

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع سيزار اليزوندو رئيس شركة روهربمبن الألمانية والوفد المرافق له سبل دعم وتعزيز أنشطة التصنيع المحلى للمضخات من خلال الشراكة القائمة بين قطاع البترول والشركة في مصنع المصرية الألمانية للمضخات " روهربمبن مصر " بالسويس.



وأكد المهندس طارق الملا أهمية التركيز خلال الفترة الحالية على التوسع وزيادة خطوط الإنتاج وقدرات تصنيع المضخات محليًا في ظل الفرص المتاحة بقطاع البترول والغاز وتنامى مشروعات القطاع وأنشطته مما يعد حافزًا كبيرًا للتوسع وزيادة القدرات الإنتاجية من هذه المضخات، ولفت ان أنشطة الشركة تشهد نموًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة انعكاسًا لنجاح استراتيجية الوزارة الهادفة لتحقيق تقدم في تصنيع الطلمبات التي تحتاجها مشروعات البترول والغاز محليًا كذراع تنفيذى للقطاع في تصنيع المضخات محليًا.



كما أشاد الوزير بما تقدمه الشركة من خطوات مهمة في مجال الدعم الفني والصيانة للمضخات بكافة أنواعها ووجه بزيادة التعاون والتنسيق بين الشركة وشركات قطاع البترول في هذا المجال والاستفادة من ذلك.



وشهد اللقاء استعراض النمو والتطور الكبير في أنشطة الشركة المصرية الألمانية للمضخات " روهربمبن مصر " حيث نجحت في تحقيق 5ر13 مليون يورو عائدًا بزيادة 15% عن العام الماضى وإنه ا اعتمدت موازنة قيمتها 20 مليون يورو بزيادة 30% عن العام الماضى، كما تمكنت من تصنيع وتسليم مضخة لحقل غاز ظهر لصالح شركة بتروبل وتحسين كفاءة المصنع وزيادة القدرات الإنتاجية حيث طورت الشركة قدرتها على اختبار المضخات الجديدة لتصل إلى 4 مضخات يوميًا مما يعزز من قدراتها الإنتاجية، وأنها تعمل على خطة طموحة بالتنسيق مع قطاع البترول وروهربمبن العالمية لإضافة وحدات جديدة وخطوط انتاج لزيادة قدراتها لتلبية الطلب في قطاع البترول والغاز بالإضافة إلى نشاطها في التوريد للمضخات لبعض المشروعات القومية مثل مشروع مستقبل مصر الزراعى وتوشكى، كما تمكنت من مد نشاطها لتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة خارج مصر في عدد من دول العالم مثل سلطنة عمان واوزبكستان والجزائر وغيرها وكذلك القيام بالتصدير للأسواق الخارجية من خلال الوفاء بطلبات بعض فروع الشركة خارج مصر.



حضر اللقاء من قطاع البترول الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس ايمن عمارة والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس احمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات، ومن شركة روهربمبن مصر المهندس خالد جلال نائب الرئيس والعضو المنتدب وباولو فاسيس نائب رئيس الشركة والدكتور محمد حسن مدير عام روهربمبن مصر وفيرناندو اليزوندو ومحمد شوروش عضوا مجلس الإدارة.

