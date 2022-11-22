شاهد.. فرحة ولي الهعد السعودي بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين (فيديو)

رصد الأمير سعود بن سلمان عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" الفرحة الكبيرة لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين.

وظهر في الصورة الأمير محمد بن سلمان وهو يبدو سعيدا للغاية ويحتضن مرافقيه خلال مشاهدتهم اللقاء.



وقدمت السعودية عرضا مذهلا في الشوط الثاني وسجلت هدفين متتاليين بعد الاستراحة، لتصعق الأرجنتين وتخرج بالانتصار 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم في استاد لوسيل وأمام أكثر من 88 ألف متفرج، اليوم الثلاثاء.