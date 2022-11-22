شاهد.. فرحة ولي الهعد السعودي بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين (فيديو)

عربي ودولي
فرحة ولي الهعد السعودي
فرحة ولي الهعد السعودي بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين

رصد الأمير سعود بن سلمان عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" الفرحة الكبيرة لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين.

وظهر في الصورة الأمير محمد بن سلمان وهو يبدو سعيدا للغاية ويحتضن مرافقيه خلال مشاهدتهم اللقاء.


وقدمت السعودية عرضا مذهلا في الشوط الثاني وسجلت هدفين متتاليين بعد الاستراحة، لتصعق الأرجنتين وتخرج بالانتصار 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم في استاد لوسيل وأمام أكثر من 88 ألف متفرج، اليوم الثلاثاء.

السعودية الأرجنتين اخبار الرياضة اهداف السعودية محمد بن سلمان

الأكثر قراءة

هُنـا الآن LIVE7HD.. بث مباشر السعودية والأرجنتين يلا شوت Twitter || مشاهدة مباراة الارجنتين ضد السعوديه بث حي مباشرة اليوم 22-11-2022 كأس العالم NòW HD هدف دي ماريا

كورة اونلاين sports bein مشاهدة مباراة الارجنتين ضد السعودية بث مباشر|| يلا شوت PLUS ماتش السعودية كأس العالم 2022 yalla shoot دوري بلس Saudi Arabia هدف الدوسري

يلا لايف مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر اليوم الثلاثاء 22-11-2022 والقنوات الناقلة

تابع لايف Twitter بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين كأس العالم 21-11-2022 جودة عالية HD تعليق عربي دون تقطيع رابط تويتر ماتش الاخضر هدف MESSI

ماهي المباريات المنقولة على بي ان سبورت المفتوحة bein sport hd على نايل سات؟

تابع لايف Twitter مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر رابط Match HD Argentina vs Saudi Arabia مباراة الأرجنتين والسعودية مباشر اليوم الثلاثاء 23-11-2022 بكأس العالم NoW

عاجل.. ملخص وأهداف مباراة السعودية والأرجنتين (2-1) في كأس العالم قطر 2022

ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم 2022 بعد الفوز على الأرجنتين