غرفة التجارة العربية البرازيلية: مصر اليوم تمتلك قدرة كبيرة على الاستثمار

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

استعرض تامر منصور الأمين العام لغرفة التجارة العربية البرازيلية، خلال  الجلسة الثانية من مؤتمر فينجر برينت، جربة البرازيل في الأمن الغذائي، التي كانت تستورد كل شيء تأكله، وخلال 50 سنة، حدث تغييرا كبيرا جدا، إذ تتفوق اليوم، على دول كبيرة جدا في حجم الأمن الغذائي، وحققت اكتفاء ذاتي في كل شيء تقريبا، ولم يكن في البرازيل إنتاج قمح أصلا، الآن تصدر القمح والقطن، وهي أول دولة منتجة للحلال في العالم، وتصدرت المرتبة العالمية في الحبوب والغذاء الحيواني.

وأشار إلى أن القطاع الخاص في البرازيل، هو الذي يقوم بكل هذه الأشياء، قائلا: 3 شراكات نستطيع أن نقدمها لمصر، نستقطب رجال أعمال من البرازيل للاستثمار في مصر، ولدينا تجربة رائدة في السودان، ومصر اليوم مستقرة جدا، وتمتلك قدرة كبيرة على الاستثمار، وممكن البنك الوطني البرازيلي يستثمر في مصر بسهولة، ولا نفكر في مصر فقط لأنها 100 مليون نسمة، لكن موقعها الاستراتيجي جاذب للاستثمار فعلا، لكننا نحتاج إلى جهات حكومية في مصر، تساعدنا في هذا.

وأوضح أن البرازيل تطبق منظومة صناعة اللحوم في السعودية والإمارات، لذا نحاول أن ندعمها في مصر، مؤكدا أن الفرصة متاحة في مصر بقوة للاستثمار على أرض الواقع.
 

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