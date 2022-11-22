ميناء دمياط يوقع بروتوكول تعاون لإنتاج الميثانول



وقعت هيئة ميناء دمياط، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية "ميثانكس" لإنتاج الميثانول.

البروتوكول يتضمن تحديد الشروط والضوابط للخدمات المؤداه من الهيئة للسفن التي ترد للشركة لشحن إنتاجها من الميثانول بميناء دمياط، وما تتضمنه من خدمات قطر وارشاد لتأمين السفن أثناء الشحن والتفريغ والدخول والخروج.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اللواء بحري أ.ح أحمد عبد المعطي حواش- حسب بيان اليوم الثلاثاء- أن الميناء لا يدخر جهدا في تقديم كافة التسهيلات لجميع الجهات والشركات العاملة، طبقا لتوجيهات وزير النقل كامل الوزير، وطبقا للوائح والقوانين.