عاجل.. التموين تستعد لطرح مخزون القمح لديها للمطاحن عبر منصة البورصة السلعية

الاقتصاد
وزارة التموين
وزارة التموين


اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق  السلع ‏وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار  ‏السلع في السوق المصري، ونظرًا لتداعيات أزمة  الحرب ‏الروسية الاوكرانية وتأثيرها على امدادات القمح عالميًا، ‏وحرصًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار ‏الاسعار وتفعيل ادواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ‏ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الاسعار في السوق ‏المحلي، فقد ارتأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ‏وبالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع لقيام هيئة السلع ‏التموينية بطرح كميات للبيع من مخزون الاقماح لديها لتلك ‏المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح ‏مرتين اسبوعيًا، وذلك ابتداءًا من يوم الاحد الموافق ‏‏27/11/2022، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة ‏المصرية للسلع.‏


هذا وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفًا بائعًا ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.


وحتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذة ( ‏المتاجرة ) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك ‏كمشتري للاقماح في تلك المزايدات فأنه يستوجب على ‏شركات المطاحن ( الراغبة في التقدم على هذه المزايدات ) ‏التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع اولًا، وذلك من ‏خلال الدخول على الرابط التالي:‏
http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx

البورصة السلعية منصة البورصة السلعية موقع البورصة السلعية وزارة التموين أزمة الحرب الروسية الاوكرانية

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