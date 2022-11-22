عاجل.. التموين تستعد لطرح مخزون القمح لديها للمطاحن عبر منصة البورصة السلعية
اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار السلع في السوق المصري، ونظرًا لتداعيات أزمة الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيرها على امدادات القمح عالميًا، وحرصًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار الاسعار وتفعيل ادواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الاسعار في السوق المحلي، فقد ارتأت وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع لقيام هيئة السلع التموينية بطرح كميات للبيع من مخزون الاقماح لديها لتلك المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين اسبوعيًا، وذلك ابتداءًا من يوم الاحد الموافق 27/11/2022، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع.
هذا وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفًا بائعًا للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.
وحتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذة ( المتاجرة ) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشتري للاقماح في تلك المزايدات فأنه يستوجب على شركات المطاحن ( الراغبة في التقدم على هذه المزايدات ) التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع اولًا، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي:
http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx