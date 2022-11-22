عاجل.. التموين تستعد لطرح مخزون القمح لديها للمطاحن عبر منصة البورصة السلعية



اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع ‏وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار ‏السلع في السوق المصري، ونظرًا لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الاوكرانية وتأثيرها على امدادات القمح عالميًا، ‏وحرصًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار ‏الاسعار وتفعيل ادواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ‏ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الاسعار في السوق ‏المحلي، فقد ارتأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ‏وبالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع لقيام هيئة السلع ‏التموينية بطرح كميات للبيع من مخزون الاقماح لديها لتلك ‏المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح ‏مرتين اسبوعيًا، وذلك ابتداءًا من يوم الاحد الموافق ‏‏27/11/2022، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة ‏المصرية للسلع.‏



هذا وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفًا بائعًا ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.



وحتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذة ( ‏المتاجرة ) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك ‏كمشتري للاقماح في تلك المزايدات فأنه يستوجب على ‏شركات المطاحن ( الراغبة في التقدم على هذه المزايدات ) ‏التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع اولًا، وذلك من ‏خلال الدخول على الرابط التالي:‏

http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx