كما انفرد "الفجر الرياضي".. كريستيانو رونالدو في طريقه إلى هذا الفريق

بدأت وسائل الإعلام والصحافة العالمية بالتكهن بمستقبل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بعد فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل رسمي.

وكان اليونايتد قد أعلن في بيان رسمي في الساعات الماضية رحيل رونالدو عن صفوف الفريق بعد الأزمة السابقة على هامش تصريحات اللاعب ضد إدارة النادي والجهاز الفني.

وأكدت صحيفة الماركا الإسبانية على أن رونالدو يفاضل بين عرضين أحدهما من نادي نيوكاسل الإنجليزي والآخر من نادي النصر السعودي.

وكان “الفجر الرياضي” قد انفرد بخبر رحيل رونالدو عن اليونايتد واتفاقه مع نيوكاسل الإنجليزي منذ عدة أسابيع.

وحصل “الفجر الرياضي” من مصادره في 14 نوفمبر الماضي عن عقد رونالدو اتفاقًا مع نيوكاسل بمساعدة من صندوق الاستثمار السعودي لحسم الصفقة في يناير المقبل بالميركاتو الشتوي.

وجاءت تقارير وتكهنات وسائل الإعلام بمستقبل رونالدو بعدما انفرادنا سابقًا بخبر رحيله عن قلعة الشياطين الحمر.