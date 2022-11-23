موعد مباراة إسبانيا ضد كوستاريكا اليوم الأربعاء في كأس العالم 2022 شاهدها مجانا Watch Now

الفجر الرياضي
إسبانيا
إسبانيا

يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره منتخب كوستاريكا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.


موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين إسبانيا وكوستاريكا، اليوم الأربعاء 23 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب "الثمامة".


ويتواجد منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة، رفقة كلًا من كوستاريكا، ألمانيا، واليابان.

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موراتا ضد نافاس.. موعد مباراة إسبانيا ضد كوستاريكا في كأس العالم 2022 والقناة الناقلة والمعلق


القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكوستاريكا في مونديال قطر 2022

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين المنتخبين، عبر شبكة قنوات الكأس الرياضية، وذلك من خلال قناتي (Alkass EXTRA TWO HD) بتعليق سمير اليعقوبي، وقناة (Alkass EXTRA One HD) بتعليق أحمد الطيب.


وذلك بجانب شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، من خلال قناة (beIN Sports HD 1 Max) بتعليق علي محمد علي.
 

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