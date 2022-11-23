يلا شوت Morocco مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا كورة لايف HD بث مباشر المغرب كأس العالم توقيت مباراة المغرب اليوم كاس العالم 2022 موعد مباراة المغرب وكورواتيا وسيستضيف الاستاد المضيف المباراة بين المغرب وكرواتيا، والتي ستكون جزءا من مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022، وسيشارك المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في المجموعة السادسة مع كرواتيا وبلجيكا وكندا، ويتمنى المنتخب المغربي أن تكون مشاركته السادسة في كأس العالم خاصة بهذه النسخة وتحقيق أرقام قياسية جديدة لكرة القدم المغربية.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كاس العالم

ستقام مباراة المغرب وكرواتيا غدا الأربعاء 23 نوفمبر 2022، الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت المغرب، الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، الساعة الواحدة بمكة المكرمة والدوحة، والساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا

سيتم بث مباريات كأس العالم على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس، التي تمتلك حقوق بث مباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث المباراة على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس، وكذلك على قناة الكأس الرياضية.

أعلنت شبكة قناة بي إن الرياضية عن بث 22 مباراة بطولة على القناة المفتوحة، بما في ذلك مباريات الدول العربية في مرحلة المجموعات.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

يمكن استقبال إشارة قناة بنسبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا عبر التردد التالي:

تردد: 11052

القناة الفضائية: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي سهيل سات من التردد التالي:

تردد: 11566

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

معامل الترميز: 27500.

تشكيل المغرب المتوقع أمام كرواتيا

حارس المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ناصر المزراوي-نايف أكرد-رومان سايس-أشرف حكيمي

خط الوسط: سفيان عمرابات-عز الدين وأنا على قيد الحياة-سليم أمل

خط الهجوم حكيم زياش-يوسف الناصري-سفيان بوفال

يلا شوت Morocco مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا كورة لايف HD بث مباشر المغرب كأس العالم

تشكيل كرواتيا المتوقع

دومينيك ليكوفيتش

جوزيب ستانيسيتش-ديان لوفرين-يوشكو جفارديول-بورنا باريسيتش

لوكا مودريتش-كوفاسيتش-بروزوفيتش

نيكولا فلاسيتش-برونو بيتكوفيتش-إيفان بيريسيتش