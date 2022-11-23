كورة اونلاين Morocco مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا يلا شوت HD بث مباشر هدف زياش يوتيوب الان

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كورة اونلاين Morocco مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا يلا شوت HD بث مباشر هدف زياش يوتيوب الان المغرب ضد كرواتيا مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر وستشهد منافسات مونديال 2022 في قطر مباراة مهمة غدا للمنتخب المغربي زادت من البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات التي ستنطلق غدا. في استاد البيت.

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مونديال قطر 2022.. تردد القنوات الناقلة للمغرب ضد كرواتيا
تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا، ويمكن للجمهور متابعة المباراة بفضل تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا، وصافرة البداية في تمام الساعة 11 صباحا، بتوقيت المغرب الساعة 1 صباحا بتوقيت قطر الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.


مونديال قطر 2022.. القنوات التي تبث المونديال
وبحسب الموقع الرسمي للبطولة الدولية، يمكن للجمهور متابعة مباراة المغرب الكرواتي لكأس العالم 2022، والتي تبث حصريا عبر شبكة قنوات beinsports الرياضية المخصصة لمشجعي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن أن يذاع كأس قطر على الترددات التالية:

تردد قناة الكأس القطرية
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11919.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة الكأس القطرية إكستر
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11919.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة bein sport المفتوحة 1
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11013.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3/4.
الاستقطاب: أفقي.
تردد قناة bein sport المفتوحة 2
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11054.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر
يشارك المنتخب المغربي في المجموعة السادسة من مونديال قطر 2022 التي تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا، ويتطلع منتخب الرباط، في ظهوره السادس بالبطولة، إلى تحقيق إنجاز جديد بعد فشله في البطولة. آخر كأس أمم أفريقية.

 

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