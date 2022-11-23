رابط kora on يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر bein match لايف ستار مواجهة معقدة هذا الوصف ينطبق على اللقاء الذي سيجمع بين منتخبي المغرب وكرواتيا، على ملعب البيت بقطر، ضمن الجولة الأولى من عمر منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم، وعلى الرغم من ذلك. مواجهات المنتخبات العربية ونظيراتها الأوروبية تحابي دائما الجانب الأوروبي، ويعتبر لقاء المغرب وكرواتيا حالة استثنائية، ماتش المغرب وكرواتيا يوتيوب.

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مباراة المغرب بث مباشر يلا شوت، وتتمثل هذه الحالة في حقيقة أن المنتخب المغربي الملقب بأسوود الأطلسي هو أحد المنتخبات العربية فى القاراه الافريقيه التي لها حقائق مشهورة ضد منتخبات القارة العجوز، وهذا الواقع تمت ترجمته بالفعل أكثر من مرة، ضد بلغاريا والبرتغال وإنجلترا وبولندا والنرويج واسكتلندا، منذ الظهور المغربي الذي بدأ في أهم حدث كروي على وجه الكرة الأرضية في المكسيك صيف 1970، وحتى الخسائر التي تكبدها المغاربة في المونديال. جاء معظمهم بصعوبة كبيرة، كما حدث في المكسيك مرتين عامي 1970 و1986، وفي المرتين خسر فريق أسود الأطلسي أمام الآلات الألمانية 2/1 و1/0.

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كل هذا بالإضافة إلى حقيقة أن وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، يعتمد على مجموعة من اللاعبين الذين يعتبرهم عشاق اللعبة في ذلك البلد الشمال أفريقي من الأجيال الذهبية التي يتمتعون بها. عرف الفريق، لأن الرقراجي يعتمد على الحارس المخضرم ياسين بونو، أحد نجوم إشبيلية الإسبان، وزميله أحمد رضا التكنوتي، الذي لعب دورًا كبيرًا في قيادة الوداد البيضاوي المغربي لمنصة التتويج في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

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مع زميله يحيى عطية الله لاعب وسط الوداد، ومعهم كتيبة من المحترفين في أوروبا، خاصة في الجانب الهجومي المغربي، والتي تضم ما يشبه ترسانة أسلحة التهديف، لأنها تضم: حكيم زياش النجم الإنجليزي. تشيلسي، يوسف النصيري، من أهم مفاتيح لعب إشبيلية، إسبانيا، سفيان بوفال، هداف أنجيه بفرنسا، وأمين حارث، أحد أفضل رؤساء الحربة في فرنسا.

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من ناحية أخرى، لا يعتبر النجم لوكا مودريتش لاعب الوسط الكرواتي وريال مدريد، الورقة الرابحة الوحيدة التي يعتمد عليها زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الكرواتي. مقرب منه في النسخة الأخيرة في روسيا 2018، لذلك حشد داليتش أسلحته الهجومية الخطيرة لتحقيق بداية قوية بهزيمة المغاربة. المنافذ التهديفية الكرواتية هي: برونو بيتكوفيتش وميسلاف أورسيتش، الثنائي الخطير في دينامو زغرب الكرواتي، مع زملائهم المحترفين، أبرزهم: إيفان بيريسيتش، هجوم نجم توتنهام هوتسبير.