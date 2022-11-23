اونلاين Germany مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان بث مباشر كورة لايف yalla shoot الجديد || يلا شوت كورة tv مشاهدة مباراة المانيا واليابان بث مباشر

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بث مباشر مباراة اونلاين Germany مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان بث مباشر كورة لايف yalla shoot الجديد واليابان في كأس العالم مشاهدة لايف بث مباشر اليوم الأربعاء 23-11-2022. مباراة مهمه من العيار الثقيل تجمع بين ألمانيا واليابان اليوم بث مباشر، وتسعي ألمانيا اليوم في تخطي عقبة اليابان.



مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان بث مباشر اليوم الأربعاء في كأس العالم

مشاهدة لايف مباراة ألمانيا بث مباشر ضد اليابان الآن كأس العالم بث مباشر اليوم 23-11-2022 في كأس العالم اليوم الأربعاء.

موعد مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم اليوم الأربعاء حيث تسعي ألمانيا بأن تكتسب عدة نقاط أمام مواجهه خصمها اليابان اليوم الأربعاء.

بينما يسعي منتخب اليابان بأن يقتنص عدة نقاط اليوم أمام الخصم العنيد وأسمه ألمانيا، وبما أن المباراة سيتابعها الكثير، سوف نذيعها في بث مباشر اليوم.

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تابع معنا البث المباشر لمباريات اليوم مجانًا ودون تقطيع لمواجهه ألمانيا ضد وفي مواجهة اليابان اليوم الأربعاء في كأس العالم.

بعد أن نجحت ألمانيا في التأهل إلى كأس العالم، يعود منتخب ألمانيا لاستكمال مباريات هذا الموسم بعد أن نجحت ألمانيا في التواجد بكأس العالم، لمواجهة منتخب اليابان اليوم، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

اونلاين Germany مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان بث مباشر كورة لايف yalla shoot الجديد

وتقام مباراة ألمانيا واليابان، اليوم، ضمن مباراة كأس العالم.

مباراة ألمانيا واليابان

منتخب ألمانيا هو صاحب الأرض في مواجهة اليوم، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

بينما يأتي منتخب اليابان ضيفا على حساب ألمانيا بكأس العالم

اونلاين Germany مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان بث مباشر كورة لايف yalla shoot الجديد

قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراس المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة)، كيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت).

الدفاع: ماتياس جنتر (فرايبورج)، تيلو كهرير (وست هام)، نيكلاس سولي (بوروسيا دورتموند)، لوكاس كلوسترمان (لايبزيج)، أرميل بيلا كوتشاب (ساوثهامبتون)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، ديفيد راوم (لايبزيج)، كريستيان جونتر (فرايبورج).

الوسط: جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)، جوناس هوفمان (بوروسيا مونشنجلادباخ)، جوليان براندت (بوروسيا دورتموند)، ليون جوريتزكا (بايرن ميونيخ)، إيلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، ماريو جوتزه (آينتراخت فرانكفورت).

الهجوم: ليروي ساني (بايرن ميونيخ)، توماس مولر (بايرن ميونيخ)، كريم أدييمي (بوروسيا دورتموند)، سيرج جنابري (بايرن ميونيخ)، كاي هافرتز (تشيلسي)، يوسف موكوكو (دورتموند)، نيكلاس فولكروج (فيردر بريمن).

قائمة اليابان المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراس المرمى: شويتشي جوندا (شيميزو إس بولس)، إيجي كاواشيما (ستراسبورج)، دانيال شميدت (سينت ترويدن).

الدفاع: كو إيتاكورا (بوروسيا مونشنجلادباخ)، هيروكي إيتو (شتوتجارت)، يوتو ناجاتومو (إف سي طوكيو)، هيروكي ساكاي (أوراوا ريد دايموندز)، شوجو تانيجوتشي (كاواساكي فرونتال)، تاكيهيرو تومايسو (آرسنال)، ميكي ياماني (كاواساكي فرونتال)، مايا يوشيدا (شالكه).

الوسط: ريتسو دان (فرايبورج)، واتارو إندو (شتوتجارت)، جونيا إيتو (ريمس)، دايتشي كامادا (آينتراخت فرانكفورت)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد)، آو تاناكا (فورتونا دوسلدورف)، تاكومي مينامينو (موناكو)، كاورو ميتوما (برايتون)، هيديماسا موريتا (سبورتنج لشبونة)، جاكو شيباساكي (ليجانيس)، يوكي سوما (ناجويا جرامبوس)

الهجوم: تاكوما أسانو (بوخوم)، دايزن مايدا (سيلتيك)، أياسي أويدا (سيركل بروج)، شوتو ماتشينو (شونان بلمار).