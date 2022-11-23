عاجل..اسعار الذهب اليوم عند اعلي مستويتها على الاطلاق وتوقعات بموصلة الارتفاعات

الاقتصاد
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر استقرار بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، بعدما واصلت ارتفاعتها في التعاملات النسائية لتصل إلى أعلى مستويات في تاريخها على الإطلاق، ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21  الـ 1300 جنيه.

 

عيار 21 يسجل 1335 جنيه للجرام 

وفي بداية تعاملات اليوم افتتاح  اسواق الصاغة اسعار الذهب عند  أعلى مستوياتها على الإطلاق بالسوق المحلي، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1526 جنيه.

 

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 22 نحو 1398 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1335 جنيه، بينما سجل سعر عيار 18 نحو 1144 جنيه،  وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 10680 جنيه.

 

وكانت قد شهدت أسعار الذهب ارتفاعات أمس جديدة بقيمة وصلت إلى 6 جنيه ؛ ليواصل المعدن الأصفر ارتفاعاته في السوق المحلي، ويحقق أعلى مستويات له على الإطلاق، مع زيادة العمليات الشرائية عليه، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه مقتربا من مستويات 25 جنيه.

 

الذهب  في الأسواق العالمية:

ومن المتوقع ان تشهد اسعار الذهب في مصر مزيد من الارتفاعات خلال تعاملات اليوم، بعدما افحت اسعار الذهب عالميا تعاملات على صعود، حيث ارتفاع سعر الاوقية  في العقود الاجلة 0.15%  إلى 1742 دولار للاوقية، وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.11% 1741 دولار للاوقية.

 

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