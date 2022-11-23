عاجل.. ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 32.8% منذ شهر اغسطس

قال رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة ارتفع بنسبة ٣٢.٨٪ منذ بداية شهر أغسطس؛ مصحوبًا بارتفاع متوسط التداول اليومي إلى ١.٦ مليار جنيه. كما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة ٣٠٪ خلال الفترة ذاتها.

جاء هذا خلال اجتماع مع رئيس الورزاء الدكتور مصطفي مدبولي لمتابعة جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف" الدكاني" أن قرار تحرير سعر الصرف والإعلان عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع "صندوق النقد الدولي" أدى إلى ارتفاع متوسط التداول اليومي خلال الشهر التالي للقرار، مؤكدا أن الأسهم المقيدة تتمتع بتقييمات ربحية مرتفعة مع إمكانات كبيرة للصعود.

واستعرض الدكاني نتائج الجولات الترويجية للاستثمار في البورصة المصرية، وكانت الجولة الترويجية الأولى خلال الفترة من ١٨ إلى ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ في أبو ظبي ودبي، حيث استهدفت الزيارة لقاء أكبر عدد من المستثمرين وصناديق الاستثمار واستطلاع آرائهم بشأن السوق، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الترويجية خلال المرحلة المقبلة.

كما تطرق إلى جهود التنسيق مع جهات الدولة المعنية ببرنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن الطروحات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين، وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق، ومؤكدا أهمية زيادة تدفقات الاستثمارات المؤسسية نحو الأسهم المدرجة بالبورصة.

واستعرض جهود تنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار، وكذا الجهود المبذولة لجعل البورصة وجهة مفضلة لاستثمارات الأفراد، كما أشار إلى البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء أول سوق أفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون، حيث تستهدف البورصة المصرية أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.