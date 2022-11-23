الاسكان: إصدار 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات بـ 4مدن جديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ووضع اليد والإشغالات ومخالفات البناء بقطع أراضٍ تحت ولاية أجهزة تنمية ( الوراق الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - مدينة القاهرة الجديدة – مدينة العبور الجديدة).

وأكد وزير الإسكان مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى، لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.



ونصت القرارات على إزالة مخالفات البناء بجزيرة الوراق وعددها 25 متغير مكاني، والمتمثلة في أعمال بناء دون تراخيص، وإزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الكائنة داخل قرية بحري الطريق الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مبانٍ دور أرضي وأدوار متكررة، وأسوار، بمساحات وأبعاد مختلفة، دون سند ودون الحصول على تراخيص بناء، وكذا إزالة مخالفة بناء على قطعة أرض بحي جنوب الأكاديمية بمدينة القاهرة الجديدة، والمتمثلة في زيادة مسطح غرف السطح عن النسبة البنائية المسموح بها، وإزالة التعديات ووضع اليد والإشغالات على قطعة أرض فضاء بمساحة 350 فدانا بناحية كرم المويلح ببرج العرب الجديدة، وذلك دون سند قانوني، وإزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض " بيت وطن " بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، والمتمثلة في بناء دور ثالث، دون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للعقار.

وطبقا للقرارات تتولى أجهزة تنمية ( الوراق الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - مدينة القاهرة الجديدة – العبور الجديدة)، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.