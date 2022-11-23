ضمن مبادرة حياة كريمة.. لأول مرة تركيب الغاز الطبيعي لاحدي محافظة الشرقية

تم اطلاق اول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية المناجاة الكبرى بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك بعد انتهاء شركة مودرن جاس من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة).



وناشدت الشركة قاطنى قرية المناجاة الكبرى بسرعة التعاقد علي توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضمانًا لتعظيم وسرعة استفادتهم من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك ، في اطار المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهًا شهريًا لمدة 6 سنوات دون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.



وأوضح المهندس محمد قنديل رئيس شركة مودرن جاس أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 800 وحدة سكنية بالقرية ليرتفع عدد قري محافظة الشرقية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة حياة كريمة إلى 6 قري وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، حيث يجرى العمل بالتوازي في أكثر من قطاع.