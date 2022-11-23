اسعار الدولار تستقر عالميا مع ترقب صدور بيان الفيدرالي

الاقتصاد
الدولار الامريكي
الدولار الامريكي بالبنوك

استقر الدولار الأمريكي يوم الأربعاء قبل النشر المرتقب لوقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتحديد سياسته في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار النيوزيلندي جراء الزيادة القياسية لسعر الفائدة لكبح التضخم.

 

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار أمام ست عملات رئيسية، بشكل عام عند 107.1، بعد تراجعه 0.65 بالمئة في اليوم السابق بعدما عزز تحسن المعنويات الإقبال على العملات الأعلى في المخاطر.

 

وارتفع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية هذا العام، مدعوما برفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بمعدلات كبيرة لكبح التضخم، إلا أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التي جاءت أقل من المتوقع حفزت توقعات المستثمرين برفع الفائدة بمعدلات أقل.

 

وسيعكف المستثمرون على تحليل وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر نوفمبر تشرين الثاني، المقرر نشرها الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، بحثا عن أي مؤشرات بشأن اتجاهات أسعار الفائدة.

 

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة، مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بعدما أعلن البنك المركزي في البلاد رفعا قياسيا للفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة رغم التحذيرات من أن الاقتصاد قد يعاني من ركود لعام كامل.

 

وصعد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.03090 دولار بعد بيانات جديدة أظهرت أن التباطؤ في نشاط الأعمال في منطقة اليورو قد تراجع قليلا في نوفمبر تشرين الثاني.

 

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.18915 دولار.

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