البورصة المصرية تتربح 5.1 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة الأربعاء على اداء متباين لمؤشراتها وسط تحول السيولة نحو الاسهم المتوسطة،ليربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه مغلقا عند مستوى 833.645 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12600 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3517 نقطة.

1.7 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات:

وبلغ إجمالي قيم التداولات خلال جلسة تعاملات اليوم نحو 1.7 مليار جنيه بالتداول على 624 مليون سهم من خلال تنفيذ 66 الف عملية.

وارتفع 65 سهم بينما تراجع 69 سهم من اصل 198 سهم جري التداول عليهم.

واتجهت تعاملات المستثمريين العرب والاجانب للبيع بقيمة 39 و37 مليون جنيه على الترتيب بينما اتجهت تعاملات المستثمرون المصريون للشراء بصافي 77 مليون جنيه على الاسهم فقط.

البورصة ترتفع 32% منذ اغسطس

ال رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة ارتفع بنسبة ٣٢.٨٪ منذ بداية شهر أغسطس؛ مصحوبًا بارتفاع متوسط التداول اليومي إلى ١.٦ مليار جنيه. كما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة ٣٠٪ خلال الفترة ذاتها.

جاء هذا خلال اجتماع مع رئيس الورزاء الدكتور مصطفي مدبولي لمتابعة جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف" الدكاني" أن قرار تحرير سعر الصرف والإعلان عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع "صندوق النقد الدولي" أدى إلى ارتفاع متوسط التداول اليومي خلال الشهر التالي للقرار، مؤكدا أن الأسهم المقيدة تتمتع بتقييمات ربحية مرتفعة مع إمكانات كبيرة للصعود.

واستعرض الدكاني نتائج الجولات الترويجية للاستثمار في البورصة المصرية، وكانت الجولة الترويجية الأولى خلال الفترة من ١٨ إلى ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ في أبو ظبي ودبي، حيث استهدفت الزيارة لقاء أكبر عدد من المستثمرين وصناديق الاستثمار واستطلاع آرائهم بشأن السوق، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الترويجية خلال المرحلة المقبلة.

كما تطرق إلى جهود التنسيق مع جهات الدولة المعنية ببرنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن الطروحات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين، وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق، ومؤكدا أهمية زيادة تدفقات الاستثمارات المؤسسية نحو الأسهم المدرجة بالبورصة.

واستعرض جهود تنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار، وكذا الجهود المبذولة لجعل البورصة وجهة مفضلة لاستثمارات الأفراد، كما أشار إلى البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء أول سوق أفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون، حيث تستهدف البورصة المصرية أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.