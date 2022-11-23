تعرف على إجراءات سفر مرضى الأورام بقطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إجراءات سفر مرضى الأورام عبر خطوطها المنتشرة بمحافظات الجمهورية، حيث يستقل كثير من المرضى القطارات يوميا، لإجراء الفحوصات وتلقي الجلسات الإشعاعية وغيرها.

وأوضحت القومية لسكك حديد مصر، أنّ تصاريح سفر مرضى الأورام السرطانية تصرف بشكل آلي عن طريق الكارت الذكي، موضحا بها بيانات وصورة المريض، والإيصال المرفق الموضح به محطات القيام والوصول باللون الأخضر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، إجراءات سفر مرضى الأورام بقطارات السكة الحديد، وهي على النحو التالي:-

استخراج تصريح سفر مرضى الأورام بالقطار

وأضافت أنّه يتم استخراج تصريح السفر من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات، للتعامل به على شبابيك التذاكر، لصرف المقاعد المخصصة لهم بموجب التصريح من مكاتب حجز وصرف التذاكر.

وأشارت سكك حديد مصر إلى أنّ كارت تصريح سفر مرضى الأورام يجدد شحنه مع بداية كل عام ميلادي وحتى نهايته، حيث يُتاح الحجز بالقطارات المكيفة (الإسباني والفرنساوي والقطارات المستبدلة) بالدرجة الثانية المكيفة للسفر بين محطتي القيام والوصول.

وأوضحت الهيئة أنّ المريض الذي لم يتجاوز عمره 10 سنوات ويرغب في السفر بالدرجة الثانية المكيفة، توفر الهيئة مقعدين له وللمرافق، كما يصرف للمريض الذي تجاوز عمره 10 سنوات ويرغب في السفر بالدرجة الثانية المكيفة، مقعدا له في القطار.

جدير بالذكر أن تصريح السفر يوضع على جهاز قارئ البطاقات الذكية بأجهزة حجز وصرف التذاكر بالمحطات المميكنة، لتسجيل بيانات التصريح على تذاكر السفر عند حجز المقاعد المجانية، ومراعاة حجز رحلة واحدة فقط يوميا.