مباشر الآن .. مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر جودة عالية دون تقطيع تعليق عربي اليوم الخميس في كأس العالم قطر 2022 YALLA SHOOT

يستضيف ملعب لوسيل اليوم الخميس مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي البرازيل وصربيا، وذالك في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة السابعة لمسابقة كأس العالم 2022 التي تقام حاليًا بدولة قطر.

مشاهدة مباراة البرازيل بث مباشر الآن، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة الحكم الدولي الإيراني علي رضا فغاني، لمباراة البرازيل وصربيا بجانب محمد رضا منصوري كمساعد أول، ومحمد رضا أبو الفضلي مساعد ثان، على ان يكون الحكم الرابع مجيتا نداي.ويأتي عبدالله المري حكم الفيديو المساعد، ومحمد بن جهاري حكم فار، بينما يكون حكم التسلل أنطون ششتينين، وبول فان بويكيل دعم فار، أصبح علي رضا حكم دولي لدى فيفا عام 2008، وتم أختياره من قبل لإدارة مباريات في كأس آسيا 2015، وكأس التحدي الآسيوي 2010، ودوري أبطال آسيا لمواسم عدة، أيضًا قام بتحكيم عدة مباريات في كأس العالم 2018 منها فرنسا والأرجنتين وبلجيكا وانجلترا، يتولي لاعبي المنتخب البرازيلي سهرة الليلة في آخر مباريات الخميس وقد تكون هي الأفضل دون باقي المباريات حيث يمتلك المنتخب البرازيلي مجموعة قوية جدآ من اللاعبين وهم المرشحون لحصد اللقب، البث المباشر لمباراة البرازيل وصربيا يلا شوت.

مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم من هنــا

ويعد منتخب البرازيل أكثر المنتخبات فوزا بالبطولة على مدار تاريخ المسابقة، حيث فاز بها 5 مرات ويسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ 20 عاما.

مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا لايف،تستحوذ قنوات bein sports وقناة الكأس القطرية علي حقوق نقل مباريات كاس العالم عبر القنوات المشفره، حيث تذاع مباراة ا بث عبر قناة bein sports max HD 1، وتنقل أيضاً المباراة عبر قناة الكأس اكسترا 1 ، وجاء تردد قناة الكأس كالآتي:

– التردد الجديد: 11919.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معدّل التصحيح: ¾.

عرب سات:

– التردد: 12245.

– الاستقطاب: رأسي.

– معدل الترمير: 27500.

– معدل التصحيح: ¾.

بث مباشر ماتش البرازيل وصربيا يلا شوت

بث مباشر ماتش البرازيل وصربيا لايف، تبدأ مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة عبر قناة bein sports max HD 1 ، وسوف يبدأ البث المباشر للمباراة قبل دقائق قليلة جداً من الانطلاقة.

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .



وتضم المجموعة السابعة في مونديال قطر البرازيل وصربيا بجانب منتخبي الكاميرون وسويسرا.



موعد مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم



ومن المقرر أن تنطلق المواجهة بين البرازيل وصربيا غدا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.



القنوات الناقله لمباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم



وتنقل شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط المواجهة، بجانب قنوات الكأس الرياضية القطرية.