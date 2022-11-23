بث مباشر اسبانيا وكوستاريكا live || مشاهدة اسبانيا وكوستاريكا HD تعليق عربي جودة عالية اليوم الاربعاء 23-11-2022

الفجر الرياضي
اسبانيا وكوستاريكا
اسبانيا وكوستاريكا

بث مباشر اسبانيا وكوستاريكا live || مشاهدة اسبانيا وكوستاريكا HD تعليق عربي جودة عالية اليوم الاربعاء 23-11-2022

بث مباشر اسبانيا وكوستاريكا live || مشاهدة اسبانيا وكوستاريكا HD تعليق عربي جودة عالية اليوم الاربعاء 23-11-2022

يواجه منتخب إسبانيا نظيره كوستاريكا، اليوم الأربعاء 23 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

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ويستضيف «استاد الثمامة» المباراة المرتقبة بين الفريقين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءُ بتوقيت مكة المكرمة.

ويعلب المنتخبين ضمن المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022 رفقة منتخبي ألمانيا واليابان.

وعلى الرغم من أن ألمانيا وإسبانيا هما المرشحان الأوفر حظًا للعبور عن المجموعة الخامسة في مونديال قطر، إلا أن المنتخبين الياباني والكوستاريكي قد يمثلان نوعًا من التحدي للمنتخبين الأوروبيين.

منتخب إسبانيا يدخل كأس العالم 2022 وعينه على الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، ومحاولة تكرار الإنجاز التاريخي في 2010 وحصد اللقب.

فيما سيكون منتخب كوستاريكا فيدخل المباراة وهدفه تكرار ما حققه في مونديال 2014، عندما حقق أفضل نتيجة له بالوصول إلى ربع النهائي.

تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة كوستاريكا في كأس العالم 2022
حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: خوردي ألبا، إيمريك لابورتي، ب أو توريس، داني كارفاخال.

الوسط: بيدري، بوسكيتش، جافي.

الهجوم: نيكو ويليامز، ألفارو موراتا، فيران توريس.

 

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