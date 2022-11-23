اقتصادية قناة السويس: لدينا 270 مشروع صناعي بالمنطقة الصناعية واستثمارات بنحو 83 مليار دولار

قال سيف الدين مصطفى مدير عام التمويل والاستثمار المباشر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هيئة عامة تحت ولايتها أراض مخصصة للتصنيع تنتشر بين بورسعيد وسيناء والسخنة والإسماعيلية، وتتولى إدارة وتشغيل موان بحرية، والعمل على ضخ استثمارات ضخمة لتحويلها إلى موان محورية، ومنها ميناء السخنة وسيبدأ انطلاق خط القطار السريع الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط قريبا.



وأضاف في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر فنجر برنت بدورته الخامسة، أنه يوجد حاليا نحو 270 مشروع صناعي يعمل بالفعل بالمنطقة الصناعية، ومصر وقعت 16 مذكرة تفاهم لتصنيع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، وتوقيع 9 عقود تنفيذية بنحو 83 مليار دولار في استثمارات مباشرة تتراوح بين سنة و20 سنة، فضلا عن إنشاء منظومة متكاملة تستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، وهذه هي المرحلة الأولى فقط.



ولفت إلى أنه جرى تخصيص الأراضي المطلوبة للعمل على نحو 10% من المساحة، ولدينا العديد من الأراضي الجاهزة للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونستهدف الاستثمارات بصورة استثمار مباشر أو استيراد معدات غير موجودة في مصر، وخاصة تصنيع معدات إنتاج الهيدروجين الأخضر والتحليل الكهربائي والطاقة الشمسية وغيرها.

