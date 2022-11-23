وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

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موعد صرف مرتبات شهر
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

أعلنت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، موضحة أنها من المقرر أن تبدأ غدا الخميس، حسب الكتاب الدوري الذي تم نشره بجميع المؤسسات الحكومية وعلى الصفحات الرسمية الخاصة بوزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يصرف الراتب غدا لـ33 وزارة ومصلحة وهيئة حكومية، على أن تُستكمل أعمال صرف المرتبات اعتبارًا من الأحد المقبل، حتى الأربعاء المقبل.

صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 بالعلاوة

من المقرر تطبيق قرار الحكومة، بصرف علاوة الـ300 جنيه الاستثانئية، التي أعلن عنها مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، لجميع موظفي الجهاز الإداري، البالغ عددهم 4.6 مليون موظف، على جميع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة.

ويوفر القطاع المصرفي الأموال اللازمة للعاملين، قبل موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، من خلال ضخ المرتبات في جميع ماكينات الصرف الآلي للبنوك المصرية، التي تتعامل مع مؤسسات الدولة.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد العلاوة

نشرت وزارة المالية، في وقت سابق جدول الحد الأدنى للأجور، بعد زيادة المرتبات لجميع الموظفين في الدولة، بتطبيق قرار العلاوة، إذ جاء كالتالي:

- درجة المدير العام 5400 جنيه، بدلا من 5100 جنيه.

- الدرجة الأولى تبدأ من 4800 جنيه، بدلا 4500 جنيه.

- الدرجة الثانية تصبح 4200 جنيه، بدلًا من 3900 جنيه.

- الدرجة الثالثة تصبح 3740 جنيها، بدلا من 3420 جنيها.

- الدرجة الرابعة تبدأ من 3480 جنيها، بدلا من 3180 جنيها.

- الدرجة الخامسة تصبح 3240 جنيها.

- الدرجة السادسة تبدأ من 3000 جنيه، بدلا من 2700 جنيه.

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