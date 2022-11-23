الأمير سعود بن نايف يفتتح المجمع القراني في جبيل

بوابة الفجر

أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن افتتاح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء، للمجمع القرآني التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الجبيل.
وأكد الأمير على دعم المملكة واهتمامها بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم منذ تولي المؤسس الملك عبدالعزيز حتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشاد بمشروع المجمع القرآني ضمن مشروع وقف منار القرآن الكريم، والذي يأتي استمرارًا لاهتمام بلادنا بالقرآن وتعليمه وحفظه، مقدما شكره للساهمين والداعمين لمشروع.
من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الجبر، بدعم واهتمام سمو أمير الشرقية للمشاريع الخيرية بالمنطقة، معربا عن شكره لسموه على افتتاحه للمجمع القرآني.
يذكر أن المجمع القرآني بالجبيل الصناعية الذي تبلغ مساحة أرضه 15000م2، بلغت تكلفته 40 مليون ريال، ويزيد عدد المستفيدات عن 5000 طالبة، ويشتمل المجمع القرآني على الإدارة الرئيسية للجمعية، وإدارة الإشراف النسائي، ومدرسة تحفيظ قرآن نسائية، ومعهد إعداد معلمات القرآن كريم، وروضة أطفال، ومركز تدريب نسائي، وملتقى فتيات، إضافة إلى قاعات متعددة الأغراض.

محافظة جبيل جبيل القرآن الكريم

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