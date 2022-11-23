حالة الطقس غدا الخميس 24/11/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

أجواء ممطرة تشهدها حالة الطقس غدا الخميس، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، بسبب الاضطرابات الجوية التي حذّرت منها هيئة الأرصاد الجوية أمس الأربعاء. 

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة المصاحبة للأمطار المتوسطة، تتكاثر على مناطق متفرقة في السواحل الشمالية، ووسط سيناء، وعلى مرسى علم، وحلايب وشلاتين، ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر، مع استمرار الانخفاض التدريجي فى درجات الحرارة، كما يسود طقس غائم جزئيا على جميع المحافظات عدا شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا 

ووفقا للأرصاد، جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على مدن الجمهورية، كما يلي:-

- القاهرة 25 - 16

- العاصمة الإدارية 25 - 15

- 6 أكتوبر 24 - 15

- بنها 24 - 16

- دمنهور 24 - 16

- كفر الشيخ 25 - 16

- المنصورة 25 - 15

- دمياط 25 - 15

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 27 - 16

- السويس 26 - 18

- الزقازيق 27 - 17

- شبين الكوم 26 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 30 - 22

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 25 - 15

- وادي النطرون 26 - 16

- مطروح 24 - 14

- السلوم 23 - 15

- سيوة 24 - 11

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- الطور 26 - 15

- كاترين 20 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 26 - 07

- طابا 26 - 15

- نويبع 27 - 14

- حلايب 27 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 19

- مرسى علم 28 - 20

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 27 - 14

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 27 - 12

- سوهاج 29 - 14

- قنا 31 - 16

- الأقصر 32 - 17

- أسوان 32 - 13

- الوادي الجديد 30 - 13

- أبو سمبل 31 - 18

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 26 - 20

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