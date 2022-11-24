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مشاهدة مباراة سويسرا والكاميرون بث مباشر اليوم الخميس في كأس العالم

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موعد مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم اليوم الخميس حيث تسعي سويسرا بأن تكتسب عدة نقاط أمام مواجهه خصمها الكاميرون اليوم الخميس.

بينما يسعي منتخب الكاميرون بأن يقتنص عدة نقاط اليوم أمام الخصم العنيد وأسمه سويسرا، وبما أن المباراة سيتابعها الكثير، سوف نذيعها في بث مباشر اليوم

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بعد أن نجحت سويسرا في التأهل إلى كأس العالم، يعود منتخب سويسرا لاستكمال مباريات هذا الموسم بعد أن نجحت سويسرا في التواجد بكأس العالم، لمواجهة منتخب الكاميرون اليوم، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

كورة ستار Switzerland يلا شوت مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا HD لايف يوتيوب بث مباشر yalla shoot

مشاهدة مباراة سويسرا والكاميرون

منتخب سويسرا هو صاحب الأرض في مواجهة اليوم، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

بينما يأتي منتخب الكاميرون ضيفا على حساب سويسرا بكأس العالم

قائمة منتخب سويسرا المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراس المرمى: جريجور كوبل (بوروسيا دورتموند الألماني)، فيليب كون (سالزبورج النمساوي)، جوناس أوملين (مونبيلييه الفرنسي)، يان سومر (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني(.

خط الدفاع: مانويل أكانجي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، إيراي كوميرت (فالنسيا الإسباني)، نيكو إلفيدي (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني)، ريكاردو رودريجيز (تورينو الإيطالي)، فابيان شار (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي)، سيلفان ويدمر (ماينز الألماني).

خط الوسط: جرانيت تشاكا (آرسنال الإنجليزي)، إديميلسون فرنانديز (ماينز الألماني)، فابيان فراي (بازل السويسري)، ريمو فرويلر (نوتنجهام فورست الإنجليزي)، أردون جاشاري (لوزيرن السويسري)، فابيان ريدر (يونج بويز السويسري)، شيردان شاكيري (شيكاغو فاير الأمريكي)، جبريل سو (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، ريناتو ستيفن (لوجانو السويسري)، دينيس زكريا (تشيلسي الإنجليزي)، ميشيل أيبيشر (بولونيا الإيطالي).

المهاجمون: بريل إمبولو (موناكو الفرنسي)، كريستيان فاسناخت (يونج بويز السويسري)، نوح أوكافور (سالزبورج النمساوي)، هاريس سيفيروفيتش (جالطة سراي الترجي)، روبن فارغاس (أوجسبورج الألماني).

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قائمة منتخب الكاميرون المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: أندريه أونانا (إنتر ميلان الإيطالي)، دايفس إيباسي (أبها السعودي)، سيمون نجاباندويتنبو (مارسيليا الفرنسي).

خط الدفاع: نوهو تولو (سياتل ساوندرز الأمريكي)، كولينز فاي (الطائي السعودي)، جيان شارليس كاستيليو (نانت الفرنسي)، كريستوفر ووه (رين الفرنسي)، نيكولاس نكولولو (أريس اليوناني)، إنزو إيبوسي (أودينيزي الإيطالي)، أوليفر مبايزو (فلاديلفيا يونيون الأمريكي).

خط الوسط: “أندريه زامبو أنجيسا (نابولي الإيطالي)، مارتن هونجلا (هيلاس فيرونا الإيطالي)، بيير كوندي (أولمبياكوس اليوناني)، صامويل جويت (ميتشيلين البلجيكي)، جيروم مبيكيلي (أبيجيس الكاميروني)، أوليفيه نتشام (سوانزي سيتي)، جايل أوندوا (هانوفر الألماني).



خط الهجوم: مومي نجامالو (دينامو موسكو الروسي)، كريستيان باسوجوج (هينان سونجشان الصيني)، بريان مبيومو (برينتفورد الإنجليزي)، جورج نكودو (بشكتاش التركي)، فينسنت أبو بكر (النصر السعودي)، تشوبو موتينج (بايرن ميونخ)، توكو إيكامبي (ليون الفرنسي)، سويبو مارو (كوتون سبورت الكاميروني).

كورة ستار Switzerland يلا شوت مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا HD لايف يوتيوب بث مباشر yalla shoot

تنطلق مباراة سويسرا والكاميرون الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة يوم الخميس، الواحدة بتوقيت السعودية.

