لايف Twitter بث مباشر الكاميرون وسويسرا مشاهدة مباراة Cameroon تعليق عربي HD دون تقطيع تقام مباراة سويسرا والكاميرون غدا الخميس 24 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة والواحدة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ستاد الجنوب.

الكاميرون وسويسرا اليوم في المونديال، حيث يستهل اليوم المنتخب الكاميروني االول لكرة القدم، مشواره المونديالي في النسخة الحالية من، كأس العالم في قطر، بمواجهة قوية امام نظيره المنتخب السويسري وذلك علي ستاد الجنوب.

بطاقة مبارة الكاميرون وسويسرا اليوم

سويسرا Vs الكاميرون.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور المجموعات – الجولة الأولى).

القنوات الناقلة: beIN Sport Max1.

الملعب: 803.

المعلق: يوسف سيف.

موعد مبارة الكاميرون وسويسرا اليوم

24 نوفمبر 2022

1:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

0:00 مساءًا بتوقيت مصر.

1:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

1:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

1:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

1:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

1:00 مساءًا بتوقيت العراق.

0:00 مساءًا بتوقيت السودان.

1:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

0:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

-1:00 مساءًا بتوقيت تونس.

-1:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

-2:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

2:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

1:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

2:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

1:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

1:00 مساءًا بتوقيت قطر.

-2:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

1:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

-2:00 مساءًا بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة سويسرا والكاميرون

تذاع مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022 عبر قناةAlkass EXTRA TWO HDوAlkass EXTRA One HD وbeIN Sports HD 1 Max.

ويقع منتخي سويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة بمونديال قطر 2022، بجانب منتخبات البرازيل وصربيا.

التشكيل المتوقع لمنتخب سويسرا

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، فابيان ريدر، إيراي كوميرت.

خط الوسط: نيكو إلفيدي، دينيس زكريا، جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: شيردان شاكيري، بريل إمبولو، كريستيان فاسناخت.

التشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، جيروم أونجوين، أوليفييه مبايزو، إنزو إيبوسي.

خط الوسط: مارتين هونجدا، صامويل جويت، أندريه فرانك زامبو أنجويسا، بيير كوندي.



خط الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، فينسنت أبو بكر.