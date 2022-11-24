كورة في العارضة Afrique مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا يلا شوت بث مباشر Cameroon اونلاين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكاميرون وسويسرا اليوم الخميس الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2022، وما هو موعد المباراة المُرتقبة بقوة بين الفريقين على هامش منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة الكاميرون ضد سويسرا في كأس العالم 2022

ويتأهب المنتخب الكاميروني كي يلاقي نظيره السويسري اليوم في مباراة ستنطلق صافرة بدايتها مع حلول الساعة:

الثانية عشر ظهرا حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

الواحدة ظهرا حسب توقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

الثانية ظهرا حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة سويسرا والكاميرون بث مباشر

ويمكنكم مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر اليوم عبر قناتي beIN Sports 1،2 MAX بتعليق صوتي للمعلق الرياضي الشهير "يوسف سيف"، حيث تُعد شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية هي الناقل الرسمي والحصري لمنافسات بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكاميرون وسويسرا اليوم

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 416°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.